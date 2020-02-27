5 فوائد صحية لم تكن تعرفها عن الفلفل الأحمر

يعتقد أغلبنا أن الفلفل الحار يقتصر على كونه مجرد نوع من البهارات لإضافة نكهة إلى طعامنا، لكن في حقيقة الأمر إن له العديد من الفوائد المذهلة، مثل تسهيل عملية فقدان الوزن وتخفيف الألم.

وتطرق موقع "هير بيوتي" الأميركي في تقريره إلى الفوائد الصحية المذهلة التي ربما لم تكن تعرفها عن الفلفل الأحمر:

1- فقدان الوزن

أفاد الموقع بأنه في حال كنت تسعى إلى فقدان بعض الوزن سيكون تضمين الفلفل الحار في نظامك الغذائي فكرة جيدة، حيث إنه يحتوي على عنصر نشط يعرف باسم "كابسيسين" الذي ثبتت قدرته على المساعدة في إنقاص الوزن، إذ يسرع عملية التمثيل الغذائي، كما يساعد الجسم على حرق الدهون بشكل أسرع، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

2- الحفاظ على بشرة شابة

تضمين الفلفل الحار في النظام الغذائي يساهم في الحفاظ على شباب البشرة ويحميها من التقدم في السن والترهل إلى حد ما.

3- تخفيف الألم

كما ذكر سابقا، يحتوي فلفل الفلفل الحار على "كابسيسين"، وهو مكون سحري نشط، وفي الواقع يمكن أن يمنع انتقال الألم من النهايات العصبية، حيث يعمل على الحد من الشعور بالألم.

وبطبيعة الحال، لا يعني ذلك أنه إذا ما كانت تعاني من صداع فإنه ينبغي عليك تناول الفلفل الحار.



ومع ذلك، إذا كنت تعاني من ألم ناجم عن الإصابة بالتهابات أو كنت تعاني من آلام المفاصل فسيعمل تضمين الفلفل الحار في الوجبات الغذائية على تخفيف حدة الألم مع مرور الوقت.

4- الحفاظ على صحة العينين

ذكر الموقع أن الفلفل الحار غني بفيتامين "أي" (A) الذي يعتبر عنصرا أساسيا لصحة العينين.



وفضلا عن ذلك، يساعد هذا الفيتامين على تحسين قدرتك على الإبصار في الليل.

5- الحماية من السرطان

أشار الموقع إلى أن بعض الدراسات الطبية كشفت أن مادة الكابسيسين الموجودة في الفلفل الحار يمكن أن تعيق نمو أنواع معينة من الخلايا السرطانية.



وعلاوة على ذلك، أثبتت التجارب المخبرية التي أجريت على الفئران أن هذه المادة كانت قادرة على قتل الخلايا السرطانية الموجودة في البنكرياس.



لذلك، إذا كنت ترغب في اتخاذ بعض التدابير الوقائية لمنع الإصابة بالسرطان فإن بإمكانك تناول بعض الفلفل الحار.