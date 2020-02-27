كورونا يتوسع شرقا وغربا.. قائمة بالوفيات والحالات والمناطق والإجراءات الجديدة

حذرت منظمة الصحة العالمية -اليوم الخميس- من أن انتشار فيروس كورونا يمكن أن يذهب في أي اتجاه، اعتمادا على طريقة رد الفعل والتعامل معه.

وقد توسعت خارطة تمدد الفيروس واتخذت العديد من الدول إجراءات حاسمة في محاولة للسيطرة على انتشاره.

ووصفت منظمة الصحة العالمية انتشار الفيروس في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية بأنه "أخبار سيئة".

وحتى الآن، أصاب الفيروس أكثر من 81 ألف إنسان، وأودى بحياة بنحو 2800 منهم، وقد أعلنت المنظمة رصد 60 وفاة و2900 إصابة خارج الصين.

وأعلنت السلطات الصينية الخميس عن 29 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة في حوالي شهر.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن حصيلة الإصابات اليومية في العالم باتت أعلى من عدد الإصابات التي تسجل يوميا في الصين.

وفيما يأتي قائمة بأبرز التطورات المتعلقة بكورونا:

إيران

أعلن في ايران عن وفاة 26 شخصا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وارتفاع عدد المصابين إلى 245.

ومن بين المصابين بالفيروس معصومة ابتكار مساعدة الرئيس الإيراني، ورئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) مجتبى ذو النور.

وقد اتخذت إيران العديد من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، من بينها إلغاء صلاة الجمعة في 23 محافظة -من أصل 31- وقيدت حركة المواطنين في الكثير من المناطق ومددت إغلاق دور السينما.

كوريا الجنوبية

وبلغ عدد المصابين في كوريا الجنوبية حوالي 1600، إضافة إلى 12 وفاة، وهي ثاني بؤرة للفيروس بعد الصين.

كوريا الشمالية

أما كوريا الشمالية، فرغم عدم تسجيلها أي إصابة، فإنها أعلنت تأجيل العودة إلى المدارس إلى أجل غير مسمى.

اليابان

وأعلنت اليابان إغلاق المدارس والإعداديات والمعاهد مؤقتا، انطلاقا من الاثنين حتى حدود عطلة الربيع.

إيطاليا

وتعتبر إيطاليا الدولة الأكثر تأثرا بالوباء في أوروبا، إذ بلغ عدد الإصابات فيها 528، من بينها 14 وفاة.

فرنسا

وفي فرنسا سجلت 18 إصابة وحالتي وفاة، إحداهما لمدرس فرنسي والأخرى لسائح صيني.

وأبلغ طبيب بارز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تواجه "وضعا مشابها نوعا ما لإيطاليا"، بعد تسجيل انتقال محلي لعدوى فيروس كورونا.

وأثناء زيارته للمستشفى الذي توفي فيه المريض، قال ماكرون "نحن أمام أزمة في طريقها للتحول إلى وباء".

البرازيل

من جهتها، أعلنت البرازيل تسجيل أول إصابة في أميركا اللاتينية لرجل برازيلي عائد من لومبارديا في شمال إيطاليا.

باكستان

وأعلنت باكستان الخميس تعليق جميع الرحلات الجوية من إيران وإليها، بسبب تسجيل أول حالتي إصابة بالفيروس لشخصين سافرا مؤخرا إلى إيران.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن قطاع الطيران قال إن قرار تعليق الرحلات سوف يبدأ تطبيقه منتصف الليلة، وسوف يستمر إلى إشعار آخر.

ألمانيا

ويبحث مسؤولو الصحة في ألمانيا عن المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن تأكدت 10 حالات جديدة في البلاد هذا الأسبوع.

وسُجّلت نصف هذه الحالات في ولاية شمال الراين فستفاليا غربي ألمانيا، حيث أطلقت السلطات مبادرة كبرى لفحص المزيد من الأشخاص بحثا عن الفيروس.

اليونان

وأعلن وزير الصحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس اليوم إلغاء فعاليات الكرنفال الذي كان مقررا في اليونان نهاية الأسبوع الحالي، بعد تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في سالونيكي وأثينا، مما يرفع عدد المصابين في البلاد إلى ثلاثة.

وتعاني اليونان نقصا في الأقنعة الواقية، وهو ما يرغم الصيادلة على حصر البيع بقناعين لكل شخص، مع ارتفاع كبير في الأسعار.

أستراليا

أطلقت أستراليا إجراءات طوارئ، وقال رئيس وزرائها سكوت موريسون إن بلاده -التي سجلت 23 إصابة- تعمل على أساس تفشي وباء بالفعل، وتلقت المستشفيات أوامر بتوفير الإمدادات الطبية الكافية ومعدات الوقاية الشخصية.

العالم العربي

أعلنت السعودية الخميس تعليق دخول الزائرين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وعززت دول خليجية هذا الأسبوع الإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس، حيث أوقفت رحلات وأصدرت قرارات بمنع السفر وأغلقت مؤسسات، مع تسجيل إصابات جديدة في المنطقة.

وقررت وزارة التربية البحرينية تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لمدة أسبوعين، ابتداء من الأربعاء، بعدما تبين أن أحد المصابين هو سائق حافة مدرسية؛ كما اتخذت الكويت قرارا مماثلا الخميس.

وفي البحرين 33 مصابا وفي الكويت 43 مصابا، جميعهم وصلوا من إيران، وأعلنت الإمارات تسجيل 13 إصابة، بينما سجلت سلطنة عُمان أربع إصابات.

وأوقفت الكويت التعامل بالبصمة في الدوائر الحكومية، كما دعا مجلس الوزراء الكويتي المواطنين إلى "عدم السفر خارج البلاد إلا في حالات الضرورة".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الخميس عن حالة إصابة ثالثة مؤكدة بفيروس كورونا، وقالت في بيان إن الإصابة هي لإيراني من مواليد 1943، جاء إلى لبنان على متن طائرة قادمة من إيران.

وبات إيطالي وصل إلى الجزائر ثاني مصاب بالفيروس في أفريقيا، بعد تسجيل إصابة سابقة في مصر.

وأغلقت السلطات العراقية المدارس والجامعات وقاعات السينما والمقاهي حتى 7 مارس/آذار المقبل.

ودعا مجلس وزراء الصحة العرب -الذي استضافته البحرين الخميس- إلى عقد اجتماع استثنائي للخبراء، لبحث جهود التصدي لفيروس كورونا.

مناطق أخرى

وأُعلن عن ظهور الفيروس في عدة مناطق أخرى، منها إستونيا والدانمارك والنرويج ومقدونيا ورومانيا وجورجيا.

وسجلت بريطانيا وإسبانيا والنمسا أيضا إصابات جديدة الخميس، وبذلك بات المرض منتشرا في أكثر من 45 دولة.