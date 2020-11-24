هل يحتوي لقاح كورونا على خلايا رئة من جنين ذكر قوقازي تم إجهاضه؟

يتناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة مجموعات الواتساب فيديو باللغة الإنجليزية مع ترجمة بالعربية تتحدث فيه امرأة، وتقول إن لقاح فيروس كورونا المستجد يحتوي على خلايا رئة من جنين ذكر قوقازي، تم إجهاضه في الأسبوع 14 من الحمل، فما صحة ذلك؟

الفيديو يخلط الكثير من المزاعم، وحتى نناقشه من ناحية منهجية سنطرحه في أسئلة وأجوبة، هيا بنا:

متى تم بث الفيديو؟

تم بث الفيديو لأول مرة بشكل مباشر على فيسبوك، وذلك في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك وفقا لتقرير خاص عنه نشرته "رويترز" (Reuters). وقمنا اليوم بالدخول على رابط الفيديو الأصلي على فيسبوك؛ لكن وجدنا أنه حذف.

عن أي لقاح يتحدث الفيديو؟

الفيديو يتحدث عن اللقاح، الذي طورته شركة الأدوية "أسترازينيكا" (AstraZeneca) بالتعاون مع "جامعة أكسفورد" (Oxford University).

ما اسم هذا اللقاح؟

اسم اللقاح "إتش أد أكس 1 إس" (ChAdOx1-S9)، أيضا هذا اللقاح يعرف باسم "إيه زد دي 1222" (AZD1222).

ماذا زعم الفيديو؟

تظهر المتحدثة صورة على شاشة الحاسوب لغلاف لقاح كورونا "إتش أد أكس 1 إس"، الذي طورته أسترازينيكا، ثم تنتقل إلى نافذة تعرض صفحة بحث عن "إيه زد دي 1222″، والتي تقول إننا "استخدمنا" تسلسل الحمض النووي الريبي المباشر لتحليل "إتش أد أكس 1 إس" في سلالات الخلايا البشرية "إم آر سي-5″ (MRC-5) و"إيه 549″ (A549).

بعد ذلك تنتقل الشاشة إلى صفحة ويكيبيديا لإجراء مزيد من البحث حول هذا الإشارة لـ" إم آر سي-5″، والتي تشير إلى أنها عبارة عن خط خلوي "تم تطويره في الأصل من بحث يستخلص أنسجة الرئة لجنين ذكر قوقازي تم إجهاضه يبلغ من العمر 14 أسبوعا".

ثم تقول المتحدثة مخاطبة جمهورها حول تركيبة اللقاح "هناك شيء واحد بالتأكيد أنه يحتوي على أنسجة الرئة لجنين قوقازي عمره 14 أسبوعا تم إجهاضه".

هل يحتوي لقاح كورونا "إتش أد أكس 1 إس" على أنسجة رئوية من جنين قوقازي عمره 14 أسبوعا تم إجهاضه؟

لا، أبدا. أكدت شركة أسترازينيكا لرويترز عبر البريد الإلكتروني أن لقاحها لم يتم تطويره باستخدام خطوط خلوية من "إم آر سي-5".

من جهته قال الدكتور مايكل هيد، الباحث في الصحة العالمية بجامعة ساوثهامبتون، لرويترز لا توجد "خلايا جنينية" (foetal cells) تستخدم في أي عملية إنتاج للقاح.

ولكن المتحدثة في الفيديو أظهرت دراسة تتحدث عن لقاح كورونا وخلايا جنينية؟

الدراسة التي أظهرتها المتحدثة هي دراسة مستقلة قادها علماء في جامعة بريستول، لاختبار فعالية اللقاح المحتمل قبل التجارب البشرية.

اختبرت الدراسة تأثير اللقاح عند إدخاله على خلايا بشرية، وهذا يختلف تماما عن تطوير لقاح، حيث تكون الخلايا البشرية مكونا في المنتج النهائي، وهذا لم يحدث.

ما هي خلايا إم آر سي-5 بالضبط؟

حسنا، هذه السؤال بحاجة لتفصيل: هذه الخلايا هي "خطوط خلايا" (cell lines) نمت في المختبر من مزرعة خلوية أولية مأخوذة في الأصل من جنين. بالنسبة إلى "إم آر سي-5" على وجه التحديد، فقد تم أخذها من جنين قوقازي تم إجهاضه اختياريا في الستينيات. وهناك خط خلوي آخر يسمى "دبليو آي-38" (WI-38) تم أخذه أيضا من جنين تم إجهاضه في الستينيات.

أيضا من خطوط الخلايا المستخدمة خلايا "تي ريكس 293 إتش إي كيه" (T-Rex 293 HEK)، وهي تشير إلى خلايا "كلية جنينية بشرية" (human embryonic kidney).

ونعني بخطوط الخلايا أن الخلية الأصلية يتم زراعتها بحيث تتكرر وتتكاثر، وأحيانا إلى أجل غير مسمى، حيث تنشأ من مزارع الخلايا الأولية. وتبدأ الزراعة الأولية مباشرة من الخلايا أو الأنسجة أو أعضاء الحيوانات، وذلك وفقا لمصادر علمية.

خلايا إم آر سي-5، وخطوط خلايا أخرى، أخذت من عينات أنسجة مأخوذة من الأجنة، التي تم إجهاضها في الستينيات والسبعينيات، ونمت الخلايا في المختبرات في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين.

يجب فهم أن هذا الأجنة لم يتم إجهاضها بغرض إنتاج اللقاحات، هذا ما يؤكده غاري ماكلين، أستاذ علم المناعة الجزيئي في جامعة لندن متروبوليتان، لرويترز، الذي قال "من المهم أن نلاحظ أن الأجنة لم يتم إجهاضها بغرض استخدامها في البحث والتطوير".

يؤكد تقرير نشر عام 2015 على شبكة "إيه بي سي نيوز" (ABC News)، والذي تناول موضوع استخدام خطوط الخلايا الجنينية في إنتاج اللقاحات عموما، ما ذكرناه. وينقل عن متحدثة باسم المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "عمليات الإجهاض التي حدثت منذ عقود لم تتم بقصد إنتاج لقاحات".

المقصود هنا أن الإجهاض حدث لأسباب أخرى، وبعدها تم أخذ الخلايا. فلم يقم العلماء بإجهاض الأجنة حتى يجروا تجاربهم، وأي ترويج أو زعم يفيد ذلك هو كذب وتدليس.

إذن -ووفقا لتقرير إيه بي سي نيوز- تم الحصول على الخلايا الأصلية منذ أكثر من 50 عاما، وتم الحفاظ عليها، وفقا لإرشادات فدرالية صارمة من قبل "أميركان تايب كلتشر كوليكشن" (American Type Culture Collection).

لماذا تم الاحتفاظ بهذه الخلايا؟

هذه الخلايا يتم استخدامها في التجارب في جميع أنحاء العالم، عبر زراعتها بشكل مستمر. في حين أن الخلايا البشرية الحية يمكن أن تنقسم حوالي 50 مرة فقط، فقد تم تعديل هذه الخلايا الجنينية وراثيا حتى تتمكن من الانقسام لعدد لا نهائي من المرات.

ويقول بيل لوت، عالم الفيروسات في معهد الصحة والابتكار الطبي الحيوي التابع لـ"جامعة كوين لاند للتكنولوجيا" (Queensland University of Technology) في أستراليا "لهذا السبب يمكننا استخدام الخلايا التي حصدناها (منذ عقود) اليوم"، وذلك في تصريح لموقع "إيه بي سي" (ABC) الأسترالي.

ويضيف "إنها ليست الخلايا الأصلية الفعلية، لقد تم تخليدها ثم تكاثرها على مدى عقود".

مم يتكون لقاح إتش أد أكس 1 إس؟ وإلى ماذا يرمز الاسم ChAdOx1-S؟

إتش (Ch) تشير إلى أنه أخذ من "شمبانزي" (chimpanzee).

أد (Ad) تشير إلى أنه "فيروس غدي" (Adenovirus).

أكس (Ox) جامعة أكسفورد

فهذا اللقاح هو نسخة ضعيفة وغير قادرة على التكاثر من فيروس زكام شائع "غدي" (Adenovirus) مأخوذ من الشمبانزي، وتم تصميم هذا الفيروس ليحتوي على تعليمات لإنشاء بروتين السنبلة "سبايك" (spike) لفيروس كورونا المستجد، واسمه العلمي سارس كوف-2، المسبب لمرض كوفيد-19.

والفيروسات الغدانية شائعة، وتسبب مجموعة من الأمراض، ويمكن أن تسبب أعراضا تشبه أعراض البرد والحمى والتهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي والإسهال والعين الوردية (التهاب الملتحمة)، وفقا للمراكز الأميركية للتحكم في الأمراض والوقاية منها.

ويقول مقال نشر في مجلة "نيتشر" (Nature) إن اللقاح استخدم خلايا "تي ريكس 293 إتش إي كيه" (T-Rex 293 HEK) في "تكاثر الفيروس" (virus propagation stage).

وقال الدكتور ديفيد ماثيوز، من جامعة بريستول والمؤلف المشارك في دراسة اللقاح، لرويترز. "يتم تصنيع العديد من لقاحات الفيروسات في سلالات خلوية مشتقة من الأجنة، ثم يتم تنقية اللقاح من هذه الخلايا إلى معايير عالية بشكل استثنائي. تم اشتقاق معظم خطوط الخلايا هذه (بما في ذلك خلايا إم آر سي-5) من عينات الأنسجة المأخوذة من الأجنة، التي تم إجهاضها في الستينيات والسبعينيات، ونمت الخلايا في المختبرات في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين".

وقال غاري ماكلين، أستاذ علم المناعة الجزيئي في جامعة لندن متروبوليتان، لرويترز إن هذا اللقاح سيتم أيضا "تنقيته" من أي ملوثات قبل استخدامه على البشر، وأضاف "لقاح أسترازينيكا يتطلب إنتاج الناقل الفيروسي الغداني في هذه الخلايا، ثم يتم تنقيته قبل إعطائه للناس".

إذن ما الخلاصة؟

لا يوجد نسيج رئوي لجنين ذكر تم إجهاضه في لقاح أكسفورد-أسترازينيكا لفيروس كورونا. الدراسة التي تشير إلى خلايا إم آر سي-5، والتي تم ذكرها في الفيديو، كانت جزءا من البحث قبل السريري باستخدام خطوط الخلايا الجنينية، ولم يتم تضمينها في تصنيع اللقاح نفسه.

تستخدم خطوط الخلايا الجنينية لتطوير اللقاحات، بما في ذلك لقاحات كوفيد-19؛ لكن اللقاح يمر بعملية تنقية قبل الحصول على المنتج النهائي، ولا تشكل هذه الخلايا أحد مكونات اللقاح.

لقاح أكسفورد-أسترازينيكا لكورونا لا يحتوي على أنسجة رئوية من جنين قوقازي عمره 14 أسبوعا تم إجهاضه، ولا يحتوي على أي أنسجة جنينية.