كورونا.. باريس في حالة تأهب قصوى وأكثر من نصف مليون إصابة في بريطانيا ونيوزيلندا تعلن تغلبها على الفيروس

أعلنت باريس حالة التأهب القصوى لمواجهة فيروس كورونا، وتجاوزت المملكة المتحدة الأكثر تأثرا بالجائحة حاجز النصف مليون إصابة، بينما أعلنت نيوزيلندا أنها "تغلبت" عليه مجددا.

ووفق موقع ورلد ميتر المتخصص في رصد ضحايا الفيروس في أنحاء العالم، فقد اقترب عدد المصابين من حاجز الـ3.5 ملايين، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون.

وفي آخر تطورات الحالة الصحية للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلنت الجمعة إصابته بالفيروس، خرج الرئيس في جولة قصيرة من المستشفى العسكري والتر ريد (Walter Reed) لتقديم التحية لأنصاره.

وبعد ليلتين في المستشفى، قال أطباء الرئيس الأميركي أمس الأحد إن ترامب قد يتمكن من العودة إلى البيت الأبيض الاثنين إذا استمرت حالته في التحسن، لكن طبيبه الشخصي ترك أسئلة عدة بلا إجابة، بما فيها المضاعفات المحتملة.

تأهب بفرنسا

في فرنسا، قال مكتب رئيس الوزراء إن السلطات ستضع باريس ومنطقتها في حالة تأهب قصوى اعتبارا من يوم الثلاثاء ولمدة 15 يوما، وذلك بعد الارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن حالة التأهب القصوى تعني اتخاذ إجراءات تقييدية إضافية بالنسبة للأماكن العامة وسوف يتم الكشف عنها بالتفصيل في مؤتمر صحفي يعقد اليوم الاثنين.

وفي المملكة المتحدة، تجاوزت الأحد الإصابات عتبة الـ500 ألف إصابة بكوفيد-19، بعد مراجعة لعدد الإصابات على أثر خلل فنّي.

وفي أحدث تقرير لها صدر مساء الأحد، أحصت الخدمات الصحية البريطانية 22 ألفا و961 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 المنصرمة، بفارق يبلغ أكثر من 10 آلاف حالة، مقارنة بعدد الإصابات اليومية المسجلة في اليوم السابق والذي يبلغ 12 ألفا و872.

ويتناقض هذا الرقم الكبير -22 ألفا و961 إصابة- أيضا مع أرقام الإصابات المسجلة خلال بقية أيام الأسبوع، والتي راوحت في المتوسط بين 6 و7 آلاف حالة جديدة كل يوم.

وقالت السلطات السبت إن الأعداد المرتفعة بشكل غير عادي هي نتيجة لمشكلة فنية تم حلّها الآن أدت إلى تأخير نشر عدد من حالات الإصابة خلال الفترة من 24 سبتمبر/أيلول إلى الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

الشرطة الإسرائيلية تعتقل شابا احتج على قرار منع إقامة مظاهرات تبعد أكثر من كيلومتر عن المنزل للحد من كورونا (رويترز)

نيوزيلندا ترفع القيود

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الاثنين رفع القيود التي كانت قد فُرضت في أوكلاند (Auckland) لمواجهة موجة ثانية من جائحة "كوفيد-19″، قائلة إن بلادها تغلبت الآن على الفيروس "مرةً أخرى".

وأشارت أرديرن إلى أنه اعتبارا من مساء الأربعاء، سيتم خفض مستوى التنبيه الصحي في أوكلاند إلى المستوى الأول، وهو الساري في بقية البلاد. وهذا يعني أنه من الآن فصاعدًا لم تعد هناك أي قيود على التجمعات العامة.

وإثر فرض إغلاق مشدد على المستوى الوطني بين أواخر مارس/آذار وأواخر مايو/أيار، ساد اعتقاد بأن البلاد على وشك القضاء على الفيروس في مرحلة ما بعد مرور 102 يوم دون تسجيل أي عدوى.

غير أن بؤرة جديدة للوباء ظهرت في أوكلاند في أغسطس/آب، مما أجبر المدينة التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة على الإغلاق لمدة 3 أسابيع تقريبًا حتى بداية سبتمبر/أيلول الماضي.

اعتقال 13 يهوديا

وفي إسرائيل، اعتقلت الشرطة الأحد 13 متدينا يهوديا، خلال تفريقها مئات المصلين تجمعوا في كنيس بمدينة قريبة من تل أبيب.

وذكرت صحيفة محلية أن الشرطة اعتقلت هؤلاء اليهود بسبب رفضهم الالتزام بإجراءات الإغلاق الشامل لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبدأ الإغلاق قبل قرابة 10 أيام، ويستمر حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث أعلنت وزارة الصحة، الأحد، تسجيل 21 وفاة، و2576 إصابة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1707، في حين وصل عدد المصابين إلى 265 ألفا و932.

وأفادت بوجود 69 ألفا و248 إصابة نشطة، بينما تعافى 194 ألفا و976 شخصا منذ بدء الجائحة.

عربيا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية الأحد تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة، وذلك مقابل 109 إصابات و14 وفاة السبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم (أمس الأحد) هو 103 آلاف و683 حالة، من ضمنهم 97 ألفا و355 حالة تم شفاؤها و5981 حالة وفاة".

وفي الجزائر، حددت السلطات 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري موعدا للدخول المدرسي بالنسبة إلى طلاب المرحلة الابتدائية، بينما يعود طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى صفوفهم في الرابع من الشهر المقبل، وذلك بعد 7 أشهر من الانقطاع بسبب فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت الحكومة الأحد.

وشدّد بيان الحكومة على "الاحترام الصارم لشروط النظافة وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي تحسبا للدخول المدرسي"، كما أشار إلى ضرورة "تطهير المؤسسات التربوية لمدة 72 ساعة قبل الدخول، مع ضرورة ارتداء الأقنعة" بالنسبة لطلاب الأقسام الثانوية.