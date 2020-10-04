أردوغان هنأ الأطباء.. تركيا تبدأ التجارب البشرية على لقاحها الخاص لفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة -أمس السبت- شروع بلاده في إجراء التجارب البشرية على لقاح محلي مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وبعد جولة أجراها في مختبر لقاح كورونا بولاية تكير داغ شمال غربي البلاد، أكد قوجة نجاح 3 لقاحات محلية -من أصل 13- في الاختبارات التي أجريت على الحيوانات خلال الفترة الماضية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول شخص يزفّ وزير الصحة له بشرى انتقال اللقاح المحلي إلى مرحلة التجارب البشرية، في اتصال هاتفي بينهما.

من جانبه، هنأ الرئيس التركي طاقم الأطباء والخبراء المشرفين على تطوير اللقاح، وأعرب عن تمنيه الانتقال إلى مرحلة الإنتاج الفعلي للقاح في القريب العاجل من أجل تقديمه للمصابين.

قوجة أكد نجاح 3 لقاحات محلية -من أصل 13- في الاختبارات التي أجريت على الحيوانات خلال الفترة الماضية (الأناضول)

جني الثمار

وكان وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، قد صرّح بأن بلاده أحرزت تقدما في دراسات تطوير لقاح لفيروس كورونا، وانتهت من تجارب لقاحين على الحيوانات.

وجاء ذلك في تصريح الوزير لوكالة الأناضول في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، سرد فيه معلومات حول تقدّم الدراسات التركية لإيجاد لقاح للفيروس.

وأفاد ورانك أن "تركيا بدأت جني ثمار دراسات إيجاد لقاح كورونا، وانتهت مرحلة التجارب على الحيوانات للقاحين".

وأضاف "قدمنا ​​طلبا لوزارة الصحة التركية، وبعد التقييم اللازم واعتماد المنشآت ذات الصلة بالإنتاج التجريبي لهذه اللقاحات، نريد بدء التجارب على الإنسان".

وتابع "بدأنا العمل على إيجاد لقاح قبل أن يدخل الفيروس إلى تركيا، وكانت أول مرحلة هي تأسيس منصة بقيادة مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك)".

الرئيس التركي هنأ فريق الأطباء والخبراء المشرفين على تطوير اللقاح (الأناضول)

دراسات

وأوضح الوزير أنه "في ظل هذه المنصة، استمرت دراسات تطوير اللقاحات والأدوية بشكل مكثف، وبدأنا في جني ثمار دراساتنا، إذ تمكن علماؤنا من إنتاج دواء "فافيبيرافير" (Favipiravir) المضاد للفيروسات الذي تنتجه حاليا شركة أدوية تركية".

وختم بالقول إن "الدراسات مستمرة بشكل مكثف للغاية، آمل أن نحصل على نتائج مهمة فيما يتعلق بكل من اللقاح والدواء في الفترة القادمة".

وفي 12 يونيو/حزيران الماضي، قال وارناك إن العلماء الأتراك تمكنوا من إنتاج نسخة محلية من دواء "فافيبيرافير" المستخدم بفعالية في علاج المصابين بفيروس كورونا.