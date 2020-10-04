البث الحي
كوفيد-19|صحة|تركيا

أردوغان هنأ الأطباء.. تركيا تبدأ التجارب البشرية على لقاحها الخاص لفيروس كورونا

أردوغان أعرب عن آماله بالانتقال إلى مرحلة الإنتاج الفعلي للقاح في القريب العاجل (الأناضول)
أردوغان أعرب عن آماله بالانتقال إلى مرحلة الإنتاج الفعلي للقاح في القريب العاجل (الأناضول)
4/10/2020

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة -أمس السبت- شروع بلاده في إجراء التجارب البشرية على لقاح محلي مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وبعد جولة أجراها في مختبر لقاح كورونا بولاية تكير داغ شمال غربي البلاد، أكد قوجة نجاح 3 لقاحات محلية -من أصل 13- في الاختبارات التي أجريت على الحيوانات خلال الفترة الماضية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول شخص يزفّ وزير الصحة له بشرى انتقال اللقاح المحلي إلى مرحلة التجارب البشرية، في اتصال هاتفي بينهما.

من جانبه، هنأ الرئيس التركي طاقم الأطباء والخبراء المشرفين على تطوير اللقاح، وأعرب عن تمنيه الانتقال إلى مرحلة الإنتاج الفعلي للقاح في القريب العاجل من أجل تقديمه للمصابين.

قوجة أكد نجاح 3 لقاحات محلية -من أصل 13- في الاختبارات التي أجريت على الحيوانات خلال الفترة الماضية (الأناضول)

جني الثمار

وكان وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، قد صرّح بأن بلاده أحرزت تقدما في دراسات تطوير لقاح لفيروس كورونا، وانتهت من تجارب لقاحين على الحيوانات.

وجاء ذلك في تصريح الوزير لوكالة الأناضول في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، سرد فيه معلومات حول تقدّم الدراسات التركية لإيجاد لقاح للفيروس.

وأفاد ورانك أن "تركيا بدأت جني ثمار دراسات إيجاد لقاح كورونا، وانتهت مرحلة التجارب على الحيوانات للقاحين".

وأضاف "قدمنا ​​طلبا لوزارة الصحة التركية، وبعد التقييم اللازم واعتماد المنشآت ذات الصلة بالإنتاج التجريبي لهذه اللقاحات، نريد بدء التجارب على الإنسان".

وتابع "بدأنا العمل على إيجاد لقاح قبل أن يدخل الفيروس إلى تركيا، وكانت أول مرحلة هي تأسيس منصة بقيادة مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك)".

الرئيس التركي هنأ فريق الأطباء والخبراء المشرفين على تطوير اللقاح (الأناضول)

دراسات

وأوضح الوزير أنه "في ظل هذه المنصة، استمرت دراسات تطوير اللقاحات والأدوية بشكل مكثف، وبدأنا في جني ثمار دراساتنا، إذ تمكن علماؤنا من إنتاج دواء "فافيبيرافير" (Favipiravir) المضاد للفيروسات الذي تنتجه حاليا شركة أدوية تركية".

وختم بالقول إن "الدراسات مستمرة بشكل مكثف للغاية، آمل أن نحصل على نتائج مهمة فيما يتعلق بكل من اللقاح والدواء في الفترة القادمة".

وفي 12 يونيو/حزيران الماضي، قال وارناك إن العلماء الأتراك تمكنوا من إنتاج نسخة محلية من دواء "فافيبيرافير" المستخدم بفعالية في علاج المصابين بفيروس كورونا.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من كوفيد-19

فحص عينات من التشريح تكشف خبرا سيئا: كورونا يستطيع البقاء حيا 9 ساعات على الجلد

بقاء فيروس سارس كوف-2 على الجلد لفترة أطول يزيد من مخاطر انتقال العدوى (غيتي)

أفيجان.. تعرف على الدواء الياباني لعلاج كورونا ومخاطره المحتملة

أفيجان هو دواء مضاد للإنفلونزا طوّرته &#34;فوجي فيلم تويوما كيميكال&#34; (رويترز)

كورونا قادر على ضرب الشخص نفسه مرتين.. والإصابة الثانية أقوى

تكرار الإصابة بفيروس كورونا وارد (شترستوك)

كورونا.. رقم قياسي في فرنسا ورفع درجة التأهب ببريطانيا ورئيسة المفوضية الأوروبية تعزل نفسها

رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس (وسط) مع مسؤولين آخرين يشرفون على الإجراءات الجديدة لمواجهة الوباء (الأوروبية)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)