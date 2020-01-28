الفيروس وصل ألمانيا.. الرئيس الصيني يصف كورونا بالشيطان

وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ فيروس كورونا الجديد بالـ"شيطان"، وقال إن بلاده واثقة من الانتصار عليه في المعركة، في وقت سجلت ألمانيا أول إصابة بالفيروس، كما سجلت اليابان أول إصابة مؤكدة بالفيروس لشخص لم يزر الصين. وقررت المغرب واليابان إرسال طائرات لإجلاء رعاياهما من مدينة ووهان بؤرة تفشي الفيروس.

ونقل التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء عن الرئيس الصيني قوله -خلال استقبال مدير منظمة الصحة العالمية- إنه يعتقد أن مسألة تفشي الفيروس ستخضع لتقييم "هادئ وموضوعي وعقلاني" من جانب منظمة الصحة والمجتمع الدولي.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبرييسوس أبدى ثقته بقدرة الصين على احتواء فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة 106 أشخاص ودعا إلى الهدوء وقال إنه لا يؤيد إجلاء الرعايا الأجانب من الصين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ذكر باجتماع في بكين مع وانغ يي عضو مجلس الدولة أنه يوافق على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية لكبح انتشار الفيروس.

وأضافت الوزارة في بيان "قال تيدروس إن منظمة الصحة العالمية لا تؤيد إجلاء الدول لرعاياها من الصين، مشيرا إلى أنه لا داعي لإبداء رد فعل مبالغ فيه. وقال إن منظمة الصحة العالمية واثقة بقدرة الصين على وقف انتشار الوباء والسيطرة عليه".

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من جبرييسوس الذي اجتمع أيضا مع رئيس الصين شي جين بينغ.

وظهرت حالات إصابة بالفيروس الشبيه بالإنفلونزا في مزيد من الدول، أحدثها سريلانكا وألمانيا، إلا أنه لم تحدث أي وفيات خارج الصين التي أعلنت وفاة 106 حالات، جميعها في مدينة ووهان بوسط البلاد باستثناء ست حالات وقعت في مناطق أخرى. وقالت لجنة الصحة الوطنية إن عدد الإصابات المؤكدة في الصين قفز إلى 4515 من 2835 في اليوم السابق.

وعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين على الصين أي مساعدة مطلوبة، بينما نصحت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها بإعادة النظر في خطط السفر إلى الصين.

ألمانيا

وأعلنت ألمانيا عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وقالت وزارة الصحة في بافاريا في ساعة متأخرة أمس الاثنين إنها تأكدت من إصابة رجل في بلدة شتارنبرغ، التي تبعد ثلاثين كيلومترا جنوب غربي ميونيخ، بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن المريض "في حالة جيدة" وجرى عزله ويخضع للملاحظة الطبية. ولم تكشف أي تفاصيل عن سن المريض أو جنسيته.

وقالت "جرى إبلاغ من كانوا على اتصال (مع المريض) بالأعراض المحتملة والتدابير الصحية وطرق انتقال العدوى".

وذكرت مصادر من أجهزة صحية بألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية أن العدوى لدى الرجل الألماني حدثت من ضيفة صينية بشركة الرجل.

وأوضحت المصادر أن السيدة المنحدرة من الصين كانت تتلقى تدريبا لدى الشركة التي تقع في مقاطعة شتارنبرغ في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا. وأضافت المصادر أن الرجل يوجد حاليا في مستشفى "شفابينج" في مدينة ميونيخ.

وعلى إثر التحقق من حالة الإصابة الأولى بالفيروس في ولاية بافاريا وبألمانيا بأسرها، أعلنت وزيرة الصحة المحلية بالولاية ملاني هومل اليوم الثلاثاء أن الولاية أطلقت خطا ساخنا للمواطنين لهذا الأمر فقط.

المغرب ترسل طائرة

وقال الديوان الملكي إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أمر الاثنين بإعادة مئة مواطن مغربي معظمهم من الطلاب من منطقة ووهان.

وأعطى الملك أوامره أيضا باتخاذ التدابير اللازمة في المطارات والموانئ والمستشفيات لمنع وصول المرض.

ولم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في المغرب الذي بدأ الأسبوع الماضي في تفعيل المراقبة الصحية على مستوى المطارات والموانئ الدولية لمنع انتشار الفيروس.

واليابان أيضا

وقالت الحكومة اليابانية إنها سترسل طائرة في رحلة عارضة إلى مدينة ووهان، مساء اليوم الثلاثاء لإجلاء رعاياها الراغبين في العودة إلى اليابان.

وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي للصحفيين إن الطائرة تسع لحوالي مئتي راكب لكنه أضاف أن حوالي 650 يابانيا يأملون في العودة إلى ديارهم.

وذكر موتيجي أن الحكومة تجري ترتيبات لإرسال رحلات إضافية إلى ووهان يوم الأربعاء في أقرب تقدير.

لم يكن في الصين

وأعلنت اليابان أيضا الثلاثاء أن رجلا لم يسافر أخيرا إلى الصين أصيب بفيروس كورونا، وعلى ما يبدو بعدما عمل سائقا لسياح قدموا من مدينة ووهان الصينية التي انطلق منها الوباء.

وقاد المصاب وهو في الستينيات من عمره حافلة تحمل مجموعتين من السياح القادمين من ووهان مرتين في وقت سابق من يناير/كانون الثاني ونقل إلى المستشفى السبت، حيث كان يعاني من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة.



وقال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كانو إن بلاده أكدت وجود حالتين جديدتين، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في اليابان حتى الآن إلى ستة.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية أن هذه أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس لشخص دون قيامه بزيارة الصين.

إجراءات

وأوصت الصين التي تبذل جهودا شاقة لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا، الثلاثاء مواطنيها بإرجاء خطط سفرهم إلى الخارج. وكانت بكين علقت منذ الاثنين الرحلات المنظمة داخل البلاد وإلى الخارج.

وأرجأت السلطات الصينية الثلاثاء إلى أجل غير مسمى، موعد استئناف الدروس في كل المدارس والجامعات في البلاد، وذلك في محاولة منها للحد من تفشي الفيروس.

وكانت الصين أعلنت الاثنين أن عطلة رأس السنة التي بدأت في 24 الجاري وكان يفترض أن تنتهي في 30 منه تم تمديدها لغاية 2 فبراير/شباط، وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى احتواء تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقرر مكتب الهجرة في الفلبين وقف نظام إصدار التأشيرات لدى الوصول للمواطنين الصينيين الوافدين في مجموعات سياحية، وذلك بصورة مؤقتة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال عدد متزايد من الدول إنها ستجلي مواطنيها من ووهان.

وقالت متحدثة باسم السفارة الأميركية في بكين إن طائرة ستغادر المدينة غدا الأربعاء في رحلة عارضة حاملة موظفي القنصلية الأميركية. ويجري عرض بعض مقاعد الرحلة على مواطنين أميركيين آخرين.

وقالت الهند إنها تستعد لإجلاء رعاياها من إقليم هوبي، وعاصمته مدينة ووهان.

ويتزايد القلق من تأثير السلالة الفيروسية الجديدة على الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وانطلقت تحذيرات من السفر للمنطقة وتقرر تمديد عطلة السنة القمرية الجديدة. وانخفضت أسعار الأسهم العالمية مرة أخرى وتدنت أسعار النفط لأقل مستوى منذ ثلاثة أشهر وتراجع اليوان الصيني لأضعف مستوى منذ بداية عام 2020.