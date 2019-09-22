‫زيت بذور اللفت يساعدك على التخلص من الكرش

أظهرت دراسة لجامعة بنسلفانيا ‫الأميركية أن زيت بذور اللفت يعتبر سلاحا مدهشا للتخلص من دهون البطن -أو ما يعرف بالكرش- ‫والمساعدة على إنقاص الوزن بشكل عام.

‫وأثبتت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا زيت بذور اللفت ‫فقدوا حوالي 110 غرامات من دهون الجسم في الشهر، وبالتحديد في منطقة ‫البطن.

وعللت الدراسة هذه الميزة في زيت بذور اللفت بأنه يحتوي على ‫العديد من الأحماض الدهنية غير المشبعة، التي تنقض بالمعنى الحرفي ‫للكلمة على دهون البطن وتساعد على حرقها.

‫ويمكن دمج زيت بذور اللفت في النظام الغذائي وخاصة نوع الزيت المعصور ‫على البارد، حيث يحتفظ بأكثر عناصره الغذائية، ويمكن أيضا دمجه في ‫العصائر -على سبيل المثال- بحيث تتم إضافة ملعقتين كبيرتين من زيت بذور اللفت ‫مع 100 غرام من عصير البرتقال، أو 100 غرام من الحليب قليل الدسم، أو 100 غرام من عصير الفراولة.