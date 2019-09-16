منها نقص الطول.. 14 علامة تدل على تدهور الصحة

يتجاهل الكثيرون بعض العلامات التي قد تنذر بالإصابة بأحد الأمراض الخطيرة، بما في ذلك نزلات البرد المستمرة.

في هذا التقرير الذي نشره موقع "أف بي ري" الروسي استعرضت الكاتبة ماريا ماريكا مجموعة من العلامات التي تبدو بسيطة، لكنها قد تدل على تدهور الصحة:

1- السعال الدائم

قالت الكاتبة إن السعال الذي يظهر من وقت إلى آخر لا يشير بالضرورة إلى ضعف جهاز المناعة. أما السعال الحاد المستمر دون سبب واضح فيتطلب استشارة الطبيب، وإجراء فحص الدم الكامل وتصوير الصدر بالأشعة السينية.

2- الإصابة بنزلات البرد بشكل مستمر

في حال تمتع الفرد بصحة جيدة، فإن جهاز المناعة يعمل على حمايته بشكل فعّال من هجوم البكتيريا المسببة للأمراض والفيروسات. ولذلك فإن الإصابة بنزلات البرد بشكل مستمر يتطلب استشارة الطبيب.

3- نوبات الغضب

بيّنت الكاتبة أن معظم المصابين بالاكتئاب يواجهون نوبات غضب متكررة، لذلك يجب استشارة اختصاصي نفسي.

4- تغير خط اليد

يشير تغير خط اليد إلى خطر الإصابة بمرض شلل الرعاش الذي يتمثل في موت الخلايا العصبية في الدماغ، نتيجة توقفه عن إنتاج مادة الدوبامين التي تنقل الإشارات إلى الأطراف لتحريكها، مما يؤدي إلى تطور صلابة عضلات اليدين، ويؤثر بالتالي في خط اليد.

5- الذهاب للحمام باستمرار

تشير الرغبة المتكررة في التوجه إلى دورة المياه إلى وجود مشاكل في المثانة. ويدل ظهور هذه الأعراض عند الرجال على وجه الخصوص على تطور التهاب البروستات.

6- الطفح الجلدي

بشكل عام، يدل ظهور الطفح الجلدي في أجزاء مختلفة من الجسم على مشكلة خطيرة، أو على الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، مثل الداء البطني. بالإضافة إلى ذلك، يشير ظهور حب الشباب والأكزيما والصدفية والطفح الجلدي بشكل متكرر إلى الإصابة بالحساسية والأمراض العصبية والضغط النفسي.

7- مشاكل في الأسنان

أردفت الكاتبة أن تآكل مينا الأسنان يعتبر من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثيرون وتعود بالأساس إلى ارتجاع حمض المعدة، إذ تعمل الأحماض المتأتية من المعدة على تآكل مينا الأسنان.

8- فقدان الوزن بشكل سريع

يقتضي فقدان خمسة كيلوغرامات من الوزن خلال أسبوع أو أسبوعين دون التدريب واتباع نظام غذائي صارم، استشارة الطبيب على وجه السرعة، لا سيما أن ذلك قد يدل على الإصابة بالإجهاد.

9-اكتساب الوزن بشكل سريع

تشير زيادة الوزن إلى المعاناة من مشاكل صحية، مثل بطء عملية التمثيل الغذائي واضطراب هرموني.

10- تشقق الشفاه

في كثير من الأحيان يعتبر تشقق الشفاه من ضمن أعراض نقص فيتامين بي وبي 12، الذي قد يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم.

11- الشخير

أفادت الكاتبة بأن الشخير أثناء النوم يعتبر من بين أعراض الإصابة بمتلازمة توقف التنفس أثناء النوم. في المقابل، يزيد انسداد مجرى الهواء من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وفشل القلب.

12- التعب المستمر

يشير الشعور بالتعب المزمن إلى إصابة الجهاز العصبي بتوتر مستمر، مما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة.

13- نقص الطول

تعتبر المسألة غريبة نوعا ما، غير أن طول المرء قد ينخفض بسبب هشاشة العظام، وهو ما يقتضي القيام ببعض الخطوات لتعزيز صحة العظام، وتجنب مشاكل كبيرة ستواجهك في المستقبل.

14- اضطرابات النوم

أشارت الكاتبة إلى أن عدم التمتع بقسط كاف من النوم يزيد من إفراز هرمون الكورتيزول في الجسم، مما يحول دون استرخائه.