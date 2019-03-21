أفضل 10 مستشفيات في العالم

نشرت نيوزويك قائمة تضم أفضل عشرة مستشفيات في العالم، وذلك بالتعاون مع ستاتيستا Statista Inc، وهي شركة عالمية لبحوث السوق وبيانات المستهلكين.

وتتنوع القائمة ما بين مايوكلينيك في روتشستر في مينيسوتا، وذراعها التعليمية التي لا نظير لها، إلى مستشفى سنغافورة العام الذي يتابع الأبحاث السريرية ويقدم تمريضا متميزا، إلى مستشفى شاريتيه في برلين الذي يوظف أكثر من نصف الفائزين بجائزة نوبل بألمانيا في علم وظائف الأعضاء أو الطب.

والتالي أفضل عشرة مستشفيات عالمية بالترتيب:

1- مستشفى مايوكلينيك: ويتخذ من روتشستر مقرا في مينيسوتا، ويقدم رعاية طبية شاملة منذ أكثر من 150 عاما. والآن توجد مراكز في أريزونا وفلوريدا ومينيسوتا، بالإضافة إلى أكثر من 19 مستشفى بخمس ولايات، يخدم نظامها الصحي أكثر من 1.3 مليون شخص سنويا.

ويضم ذراعا تعليمية غير هادفة للربح، بما في ذلك مدرسة مايوكلينيك أليكس Mayo Clinic Alix للطب و57 مركزا بحثيا.

2- مستشفى كليفلاند كلينك: وفيه تمت أول عملية زرع وجه في العالم، ويعد من بين أكبر مقدمي الخدمات الطبية حيث تم إجراء أكثر من 7.6 ملايين زيارة للمرضى عام 2017 في مستشفيات بالولايات المتحدة وكندا والإمارات (وفي الخطة إقامة موقع بلندن 2021).

ويحتل برنامج جراحة القلب والقلب بمعهد ميلر فاميلي للقلب والأوعية الدموية المرتبة الأفضل في أميركا كل عام منذ عام 1995.

3- مستشفى سنغافورة العام: وتأسس عام 1821، وتحول من مجمع القوات البريطانية الإمبراطوري بالقرب من ضفاف نهر سنغافورة إلى أكبر نظام صحي بالدولة الجزيرة، ويخدم أكثر من مليون مريض سنويا.

4- مستشفى جونز هوبكنز: ويتخذ من بالتيمور مقرا، وأسس أواخر القرن الـ 19، ويضم كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز ثاني أكبر كلية طب بالولايات المتحدة بعد كلية الطب جامعة هارفارد.

ويستقبل النظام الصحي للمستشفى -بما في ذلك ستة مستشفيات أكاديمية وتجارية وأربعة مراكز للرعاية الصحية والجراحة وأكثر من أربعين موقعا لرعاية المرضى- ما يصل إلى ثلاثة ملايين مريض سنويا.

5- مستشفى شاريتيه: يضم هذا المستشفى الجامعي القائم على الأبحاث في برلين 13700 موظف (بما في ذلك أكثر من نصف الحاصلين على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب) يعملون على أكثر من ألف مشروع مخصص للبحث الموجه نحو المرضى من خلال التعاون بين التخصصات.

وهذا المستشفى في طليعة الابتكار في مجال الطب الحيوي، ومبادرات الأعمال التي تركز على تقارب التكنولوجيا والطب.

6- مستشفى ماساتشوستس العام: ويقع في بوسطن، وهو ثالث أقدم مستشفى بالولايات المتحدة، وهو المستشفى التعليمي لكلية الطب بجامعة هارفارد، وهي كلية الطب الأبرز في البلاد حيث يعمل جميع أطباء المستشفى تقريبا أعضاء هيئة تدريس بجامعة هارفارد. وللمستشفى ميزانية بحث سنوية تبلغ أكثر من 912 مليون دولار.

7- مستشفى تورنتو العام: أكبر مؤسسة بحثية وأكثرها تمويلا في كندا، وأكبر مركز زراعة بأميركا الشمالية. وكمستشفى تعليمي لجامعة تورنتو فإنه يقود الأبحاث والابتكار في مجال زراعة الأعضاء.

8- مستشفى جامعة طوكيو: ينصب تركيز المستشفى على رفاهية المرضى. عام 2017 تم علاج أكثر من مليون مريض.

9- مستشفى جامعة لوزان: ويقع في سويسرا، وهو بمثابة مستشفى تعليمي للمواطنين الناطقين بالفرنسية. وكان أحد مستشفيين فقط اختارتهما منظمة الصحة العالمية لإجراء تجارب لقاح إيبولا الأكثر أهمية في أكتوبر/تشرين الأول 2014.

10- مستشفى مركز شبا الطبي في تل هشومير: ويوجد في تل أبيب، وهو رائد في العلوم الطبية والابتكار التكنولوجي الحيوي، في كل من الشرق الأوسط والعالم. ويخدم أكثر من مليون مريض سنويا.