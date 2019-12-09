6 فواكه سحرية ‫تساعدك على التخلص من الكرش

أفادت الجمعية الألمانية للتغذية بأن هناك أنواعا من الفاكهة تحتوي على عناصر غذائية مهمة تساعد على إزالة ‫دهون البطن (الكرش)، التي تؤثر بشكل سلبي على الجسم، وتزيد خطورة الإصابة ‫بالسكري وأمراض القلب والتمثيل الغذائي. وهي:

‫الأفوكادو

‫أوضح خبراء التغذية الألمان أن الأفوكادو من أفضل مصادر المواد الغذائية ‫التي تساعد على إزالة دهون البطن، لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف، ‫ومن الخصائص التي يتمتع بها الأفوكادو أيضا أنه يحتوي على عناصر تساعد ‫على منع الالتهابات وخفض الكوليسترول، وتعزز بشكل عام صحة الجسم.

‫التوت

‫يعد التوت من المصادر الغنية بالمواد الغذائية والألياف، ويساعد على ‫الشعور بالامتلاء، وهو ما يمنع تناول المزيد من الطعام.

‫الرمان

‫يحتوى الرمان على الكثير من المواد المضادة للأكسدة، التي تعزز ‫عملية التمثيل الغذائي وتساعد في حرق الدهون.

‫التفاح والكمثرى

‫يحتوي التفاح والكمثرى على البكتين، وهو عبارة عن ألياف قابلة للذوبان ‫في الماء، وتساعد على توقف تكوين الدهون وتخزينها في الجسم.

‫البرتقال

‫يمتاز فيتامين سي الموجود في البرتقال بتأثيره غير المباشر على الوزن، ‫وهو المسؤول عن إنتاج جزيئات تعزز عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي حرق المزيد من الدهون أثناء ممارسة التمارين الرياضة، إذا سبقها ‫تناول كمية كبيرة من فيتامين سي.