المشروبات الغازية تؤدي إلى تآكل الأسنان

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن المشروبات الحمضية المحلاة بالسكر وعلى رأسها المشروبات الغازية، قد تكون سببا رئيسيا لتآكل الأسنان، خاصة لدى من يعانون السمنة.

وأجرى الدراسة باحثون بجامعة "كينغز كوليدج لندن" البريطانية، ونشروا نتائجها في دورية "كلينيكال أورال إنفستيغيشن" العلمية.

وأوضح الباحثون أن تآكل الأسنان يأتي في المرتبة الثالثة بين حالات الأسنان بعد التسوس وأمراض اللثة، ويعتبر استهلاك الطعام والشراب الحمضي السبب الرئيسي لذلك.

ولكشف العلاقة بين المشروبات الغازية وتآكل الأسنان، حلل فريق الباحثين عينة تمثيلية من المشاركين في المسح الوطني للصحة والتغذية بالولايات المتحدة بلغت 3541 مريضا.

وراقب الفريق مؤشر كتلة الجسم ومستوى تآكل الأسنان، كما تم تسجيل مقدار المشروبات الحمضية المحلاة بالسكر التي تناولها المشاركون.

ووجد الباحثون أن استهلاك المشروبات الغازية السكرية كان السبب الرئيسي لتآكل مينا الأسنان، خاصة لدى المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة.

وقال قائد فريق البحث ساويرس أوتول إن الطبيعة الحمضية لبعض المشروبات -مثل المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة الحمضية- تؤدي إلى تآكل الأسنان.

وأضاف أن "هذه رسالة مهمة للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، والذين يستهلكون السعرات الحرارية من خلال المشروبات الحمضية المحلاة بالسكر، مفادها أن هذه المشروبات قد تسبب أضرارا لجسمهم وأسنانهم".

وحسب الدراسة، فإن أبحاثا سابقة كشفت أن تآكل الأسنان يؤثر على ما يصل إلى 30% من البالغين في أوروبا، ويأتي تليين مينا الأسنان نتيجة الأحماض الغذائية.

ويحدث تآكل الأسنان عندما تنهار الطبقة الخارجية للأسنان (المينا) ببطء، وقد يؤدي ذلك إلى تغيرات في شكل الأسنان، وتصبح حساسة لتناول الأطعمة أو شرب المشروبات الباردة.