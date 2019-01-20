الاستعمال العشوائي للفيتامينات يسمم الكبد

قال الطبيب أوغور مشباك عضو مجلس إدارة جمعية الحساسية والمناعة التركية، إن استعمال الفيتامينات بشكل عشوائي يمكن أن يضر بأعضاء الجسم الحيوية، مثل القلب والكلى والكبد.

وأضاف مشباك للأناضول أن الاستعمال العشوائي للفيتامينات قد يخلف آثارا جانبية سامة، بعد أن يتراكم في جسم الإنسان.

وأوضح أن الاستعمال الزائد لفيتامين "أي" (A) يؤدي إلى ظهور بقع على الجسم وتقشر الجلد وضعف العضلات، كما يترك آثار سامة على الكبد.

وأفاد أيضا، أن استعمال فيتامين "دي" (D) بشكل زائد يؤدي إلى رفع نسبة الكالسيوم في الدم، وإلى اضطراب في ضربات القلب، بالإضافة إلى تشنج العضلات وتكون الحصى في الكلى.

وبين مشباك أن فرط فيتامين "إي" (E) بدوره يؤدي إلى الصداع، وأن لكل الفيتامينات آثارا جانبية خاصة على جسم الإنسان عند الاستعمال الزائد.

وأكد قائلا إنه يجب التشاور مع الطبيب المختص، وإجراء تحليل دم قبل أي استعمال للفيتامينات والمكملات المعدنية.

وأضاف للأناضول، أن احتياجات جسم الإنسان من الفيتامينات والمكملات المعدنية تزداد في فصل الشتاء.

وأكد على ضرورة استعمال الفيتامينات والمكملات المعدنية بعد استشارة الطبيب، خصوصا لمن يخضعون للعلاج من الأمراض المزمنة.