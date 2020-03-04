كورونا يكبد الشركات الملايين.. طيران الاتحاد تطالب طواقمها بأخذ إجازات

ذكرت رويترز أن الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبو ظبي طلبت من طواقم الطائرات أخذ إجازات مدفوعة الأجر، وفقا لرسالة داخلية عبر البريد الإلكتروني اطلعت عليها الوكالة.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من طلب طيران الإمارات من موظفيها الحصول على إجازة تصل إلى شهر دون راتب، مع تأثر الطلب على السفر عالميا سلبا نتيجة الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وقالت رويترز إن الرسالة حددت موعد الإجازات مدفوعة الأجر في الفترة بين السادس من أبريل/نيسان والخامس من مايو/أيار المقبلين، لكنها لم تشر إلى فيروس كورونا أو سبب الاقتراح.

لكن وكالة رويترز ذكرت أن متحدثاً باسم شركة الاتحاد للطيران نفى توجيه رسالة إلكترونية بهذا الصدد.

وكانت الاتحاد للطيران ألغت معظم الرحلات إلى الصين بسبب الفيروس، في وقت حذرت شركات طيران في أنحاء العالم من تضرر عملياتها بفعل كورونا.

وأمس طلبت طيران الإمارات من موظفيها الحصول على إجازة تصل إلى شهر دون راتب بسبب فيروس كورونا السريع الانتشار والذي أدى لإلغاء رحلات في أنحاء العالم.

وألغت الشركة نفسها الرحلات لإيران والبحرين ولأغلب الوجهات في الصين بسبب الفيروس، في وقت فرضت دول حول العالم قيودا صارمة على دخول الأجانب.

خسائر

وأمس الأول، قال مسؤول بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن شركات الطيران بالشرق الأوسط تكبدت خسائر تقدر بمئة مليون دولار حتى الآن بسبب تفشي كورونا، وإن على الحكومات أن تساعد الناقلات خلال هذه "الفترة الصعبة".

وأبلغ محمد علي البكري نائب رئيس إياتا لأفريقيا والشرق الأوسط الصحفيين أن من المتوقع انخفاض مبيعات تذاكر شركات طيران الشرق الأوسط بالمنطقة خلال الأسابيع المقبلة، وأن الإيرادات ستواجه مخاطر في حالة تمديد قيود السفر المفروضة في آسيا.

وقال أيضا إن التقديرات الحالية تشير إلى خسائر بنحو 1.5 مليار دولار هذا العام لشركات الطيران العالمية بسبب الفيروس.

وفي الولايات المتحدة، توقعت رابطة السفر الأميركية تراجع السفر الدولي إلى البلاد بنسبة 6% خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وسط مخاوف متزايدة من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الرابطة أمس الثلاثاء إن الانخفاض المتوقع سيكون أكبر تراجع في الرحلات الدولية الوافدة منذ الأزمة المالية عامي 2007 و2008.