هل يلجأ العراق إلى طبع العملة لتجاوز أزمته المالية؟

أكد مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي أن الخيارات لمواجهة الوضع المالي تتجه صوب ضغط النفقات، وأن موضوع طبع العملة مجرد مقترح لا ينسجم مع قانون البنك المركزي الذي يؤكد أن طبع الأوراق النقدية إجراء روتيني فني يمارسه البنك وفق متطلبات التداول النقدي، كما أن عملية الطبع منفصلة تماما عن عملية الإصدار النقدي.

وقال صالح إن لدى الحكومة إجراءات مالية لن تؤدي إلى تعثر رواتب الموظفين، كونها من أولويات الحكومة، مبينا أن خياراتهم لمواجهة الوضع المالي تتجه صوب ضغط النفقات، مشيرا إلى وجود فريق يعمل مع المجلس الوزاري لإعادة هيكلة مصروفات الدولة، وأن موضوع طبع العملة مجرد مقترح لا ينسجم مع قانون البنك المركزي.

وأصدر البنك المركزي العراقي، توضيحا بشأن ما يتم تداوله من أنباء عن إمكانية طبع عملة عراقية لتلافي المشاكل الاقتصادية، أكد فيه أن أي جهة لا تستطيع سحب أوراق نقدية من البنك المركزي ما لم تكن في حساباتها أرصدة تغطي المبلغ المطلوب سحبه، ولذلك، لا يعني القول بطبع الدينار أي معنى سوى تعزيز خزائن البنك المركزي وفقا لسياسة إدارة النقد، وليس لأي معنى أو غرض آخر، فقانون البنك المركزي والسياسة النقدية لا يسمحان بإصدار النقد لصالح حساب دون رصيد.

وقال البنك في بيان له إنه عندما ترغب وزارة المالية في تمويل الإنفاق على وحدات الإنفاق المختلفة والرواتب، تطلب من البنك المركزي تعزيز حسابها لديه بالدينار العراقي مقابل السحب من حسابها بالدولار، فلا يودع في حساب المالية بالدينار أي مبلغ ما لم يقابله سحب من حسابها الدولار.

منوها بأن قانون البنك المركزي لا يسمح له بإقراض الحكومة سواء عن طريق طبع العملة أو أي طريق آخر مباشر أو غير مباشر، ويحق له خصم حوالات الخزينة، إذا كانت موجودة في سوق التداول الثانوية، كونها إحدى أدوات السياسة النقدية، إذ ارتأى ذلك بناء على معطيات موضوعية دقيقة تخدم أهداف السياسة النقدية.