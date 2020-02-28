أرامكو تعتزم بيع المزيد من أسهمها لتمويل الاقتصاد السعودي

قال رئيس مجلس إدارة شركة النفط السعودية (أرامكو) المملوكة للدولة ياسر الرميان إن الشركة تعتزم بيع المزيد من أسهمها، لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطة تنويع الاقتصاد السعودي.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن الرميان قوله في مقابلة مع ديفد روبنشتاين الشريك المؤسس لمجموعة "كارليل غروب" الأميركية للاستثمار إن المملكة العربية السعودية -التي حصلت في العام الماضي على حوالي 30 مليار دولار من طرح حصة من أسهم أرامكو للاكتتاب العام- تعتزم بيع حصة إضافية من أسهم أكبر شركة نفط في العالم، مضيفا أن الطرح المنتظر قد يتم خارج البورصة السعودية.

وذكرت بلومبيرغ أن أي طرح لأسهم أرامكو خارج السعودية سيواجه صعوبات كبيرة.



وكانت الرياض قد حاولت في العام الماضي تسويق الطرح العام الأولي لأسهم الشركة بين كبار المستثمرين في العالم، لكنهم لم يقتنعوا بالاستثمار فيها، لأنهم وجدوا أن العائد على الاستثمار في شركات النفط الأخرى أفضل.

كما شكك المستثمرون في تقييم أرامكو الحالي في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال الرميان "إذا وجدنا أي بورصة أوراق مالية نعتقد أنها ستوفر لنا مستثمرين جيدين فسنفكر في الأمر بالتأكيد"، في إشارة إلى احتمال طرح أسهم أرامكو في أي بورصة خارجية.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن مصادر القول إن أرامكو بدأت بالفعل مناقشات مع بنوك الاستثمار الأميركية لوضع السيناريوهات للطرح الثاني لأسهم الشركة خارج البورصة السعودية، مضيفة أن الشركة تريد أن تكون مستعدة لهذه الخطوة إذا ما قرر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المضي قدما في خطة الطرح الثاني لأسهمها.

وقال الرميان "لقد طرحنا 2% فقط من أسهم الشركة، لذلك ما زال هناك 98% من الشركة مملوكة للحكومة السعودية، برنامجنا هو طرح عدة شرائح من أسهمها خلال السنوات المقبلة".