كورونا يهبط بأسعار النفط لأدنى مستوى منذ 2017

دفع توسّع دائرة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) عالميا بأسعار النفط الخام للهبوط للجلسة الخامسة على التوالي، مقتربة من أدنى مستوياتها منذ أغسطس/آب 2017 بالنسبة لخام برنت.

وحتى صباح الخميس، بلغ عدد البلدان حول العالم التي سجلت حالات اكتشاف للمرض على أراضيها 50 بلدا بصدارة كل من الصين وكوريا الجنوبية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/نيسان المقبل بنسبة 1.04% أو 55 سنتا إلى 52.28 دولارا للبرميل عند الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش.

كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/نيسان المقبل بنسبة 0.80% أو 37 سنتا إلى 48.38 دولارا للبرميل.

وارتفع عدد الوفيات جراء انتشار فيروس كورونا بالصين إلى 2746 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات حول العالم حتى يوم الأربعاء 2804 حالات.

وظهر الفيروس الغامض في الصين لأول مرة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.