البث الحي
عـاجـل: وسائل إعلام إيرانية: إصابة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة بفيروس كورونا وتخضع حاليا للحجر الطبي
ابحث

كورونا يهبط بأسعار النفط لأدنى مستوى منذ 2017

العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تراجعت بنسبة 1.04% إلى 52.28 دولارا للبرميل (غيتي)
العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تراجعت بنسبة 1.04% إلى 52.28 دولارا للبرميل (غيتي)

دفع توسّع دائرة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) عالميا بأسعار النفط الخام للهبوط للجلسة الخامسة على التوالي، مقتربة من أدنى مستوياتها منذ أغسطس/آب 2017 بالنسبة لخام برنت.

وحتى صباح الخميس، بلغ عدد البلدان حول العالم التي سجلت حالات اكتشاف للمرض على أراضيها 50 بلدا بصدارة كل من الصين وكوريا الجنوبية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/نيسان المقبل بنسبة 1.04% أو 55 سنتا إلى 52.28 دولارا للبرميل عند الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش.

كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/نيسان المقبل بنسبة 0.80% أو 37 سنتا إلى 48.38 دولارا للبرميل.

وارتفع عدد الوفيات جراء انتشار فيروس كورونا بالصين إلى 2746 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات حول العالم حتى يوم الأربعاء 2804 حالات.

وظهر الفيروس الغامض في الصين لأول مرة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

المصدر : وكالة الأناضول
كلمات مفتاحية:
متعلقات
كورونا يقترب من أكبر اقتصاد بالعالم.. البيت الأبيض يطلب حزمة طارئة لحماية ترامب
كورونا يطيح بالأسهم.. بورصات العالم بالأحمر والسعودية أكبر خاسرة بالمنطقة
كورونا واقتصاد الدول النفطية العربية.. ماذا عن مستقبل التجارة والمشاريع الصينية؟
كورونا يخلط الأوراق بسوق النفط.. هذه توقعات أسعار الخام في 2020
أهم الأخبار
المزيد من اقتصاد
شبح كورونا يخيم على فنادق ومطاعم الكويت
هل سيقود فيروس كورونا شرارة الأزمة الاقتصادية القادمة؟
بعد "مخطط المغرب الأخضر".. إستراتيجية زراعية جديدة لتنمية الأرياف
أزمة الكمامات.. كورونا يغلق المصانع الصينية فكيف ستتصرف أميركا؟