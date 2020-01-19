التهريب بين أفغانستان وباكستان.. "لقمة عيش" سكان ولاية ننغرهار

ناصر شديد-جلال آباد

حذر اقتصاديون أفغان الحكومة من التراخي في عدم ضبط الحدود الشرقية مع باكستان، بعد تزايد عمليات تهريب البضائع من دون دفع الضرائب الجمركية، رغم قرار الحكومة الباكستانية فتح معابرها بشكل كامل أواخر يوليو/تموز الماضي مع أفغانستان.

فبعيدا عن أعين الجمارك الأفغانية وقريبا من أعين "الجزيرة" تمضي الدواب بكل أنواعها الجمال والخيول والحمير بنقل بضائع شتى بين أفغانستان وباكستان وبالعكس، فهناك مئات الشاحنات تأتي يوميا لتفريغ حمولتها في أربعين مستودعا منتشرا في منطقة ديورند بولاية ننغرهار الحدودية حيث تتجمع البضائع المهربة من كل حدب وصوب، تمهيدا لنقلها من أفغانستان إلى باكستان.

ميا خان مسؤول مستودع يعمل في مهنة تهريب البضائع منذ أكثر من أربعين عاما، قال للجزيرة "ليس لأفغانستان أي منفذ بحري، فعندما تصل البضائع من الهند أو الصين أو كوريا ننقلها إلى باكستان، من دون المرور عبر الحدود الرسمية، لأنهم باختصار سيطلبون منا ضريبة إضافية".

ويقول رحمة الله شينواري والذي يعمل منذ 15 سنة بهذه المهنة "نفرغ الشاحنة الواحدة بستة دولارات، ومن ثم تهرب البضائع إلى باكستان عبر الخيول والحمير، وحقا لا نعرف ماذا تحمل هذه الدواب من الجهة الباكستانية عند عودتها إلى هنا".