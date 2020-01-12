هل أنت جاهز؟.. 10 خطوات لتصبح مليونيرا في عمر الثلاثينيات

تحوّل غرانت كاردون من شخص مقيّد بالديون في سن 21 عاما إلى مليونير كوّن نفسه بنفسه ببلوغه الثلاثين.

في تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي، نقلت الكاتبة كاثلين إلكينز عن غرانت كاردون أن الخطوة الأولى لتصبح مليونيرا تتمثل في التركيز على زيادة دخلك.

وأوضح كاردون "كان دخلي لا يتجاوز 3 آلاف دولار في الشهر، وبعد تسع سنوات أصبح يعادل 20 ألف دولار في الشهر، يعتبر كسب المال سهلا في القول وصعبا عند التنفيذ، لكن معظم الناس لديهم خيارات".

1- طوّر مصادر متعددة للدخل

إحدى الطرق لكسب المزيد من المال تكمن في زيادة مصادر الدخل الخاصة بك، وقد وجد المؤلف توماس سي كورلي، في دراسة أجراها عن المليونيرات الذين كونوا أنفسهم بأنفسهم والتي استمرت لخمس سنوات، أن للعديد منهم مصادر دخل متعددة.

وتشمل هذه المصادر الإضافية الإيجارات العقارية والاستثمارات في سوق الأسهم والملكية الجزئية في الأعمال التجارية الثانوية، وقال كورلي "كلما زاد عدد مصادر الدخل التي تُنشئها، زاد ربحك".

2- وفّر المال بنيّة الاستثمار

وفقا لكاردون، يجب أن يكون السبب الوحيد لتوفير المال هو استثمارك له لاحقا. ضع أموالك في حسابات مضمونة ولا تستخدم هذه الحسابات أبدا لأي شيء، ولا حتى في حالات الطوارئ، فسيجبرك ذلك على متابعة زيادة الدخل.

ولا يعتبر الاستثمار معقدا أو شاقا كما نظن، وتتمثل أبسط نقطة بداية في المساهمة بحساب المعاش التقاعدي، والاستفادة الكاملة من برنامج شركتك المطابق لها حسابك.