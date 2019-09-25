الآثار الأردنية تحتضن ملايين الزوار.. فهل تشكل السياحة نفط الأردن؟

وعلى أنغام "شبابته" يعزف العياصرة أجمل ألحان الترحيب بالزوار، ويتحدث مع السياح بلغاتهم، فقد تعلم الإنجليزية والإيطالية والألمانية وقليلا من الروسية، ويعرض لهم تاريخ أجداده الساكنين مدينة جرش قبل آلاف السنين.

يمتهن العياصرة ورفاقه عمل الدليل السياحي وبائع التحف والمطرزات الأردنية للسياح منذ عشرة أعوام، فقد كانت نشأتهم في منطقة الآثار، ويقضون يومهم متجولين فيها بين السياح، مما أتاح لهم تعلم اللغات والتحدث مع الزوار، وفق حديثه مع الجزيرة نت.

ارتفاع عائدات السياحة

أمام هذه الوفود السياحية، سجلت عائدات الأردن من الدخل السياحي ارتفاعا بنسبة 9.2% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة مع ذات الفترة من 2018، مسجلة 2.8 مليار دينار (3.9 مليارات دولار)، مقارنة مع 3.5 مليارات دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وفق أرقام البنك المركزي الأردني.

السبب الرئيسي لهذا الارتفاع عزاه البنك المركزي إلى ارتفاع عدد السياح الكلي بنسبة 7%، وبلغ 3.6 ملايين سائح مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018.

كما عزاه إلى ارتفاع السياحة الداخلية من خلال البرامج المقدمة من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، مثل برنامج "أردننا جنة" الذي شهد مشاركة ما يزيد عن 52 ألف سائح محلي.