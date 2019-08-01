ترامب: رئيس المركزي الأميركي خذلنا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) جيروم باول "خذلنا" بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأربعاء، مجادلا بأن السوق كانت تريد إشارة إلى إطلاق "دورة مطولة وحثيثة لخفض الفائدة".

ومساء الأربعاء، قرر الفدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008، إلى نطاق من 2% إلى 2.25%.

وأضاف ترامب في تغريدة بعد ساعات قليلة من قرار البنك المركزي الأميركي؛ "الشيء الذي كانت السوق تريد أن تسمعه من جي (جيروم) باول ومجلس الاحتياطي هو أن هذه هي البداية لدورة مطولة وحثيثة لخفض الفائدة، بما يجاري الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى حول العالم".

وتابع "كالمعتاد، فإن باول خذلنا، لكنه على الأقل ينهي التشديد الكمي الذي ما كان ينبغي أن يبدأ أصلا".

وكانت رغبة الرئيس الأميركي في إعلان الفدرالي خفض أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بنصف نقطة مئوية بدل ربع.

وأشار البنك المركزي الأميركي إلى استعداده لإجراء المزيد من الخفض لتكاليف الاقتراض إذا دعت الحاجة.

مخاوف

وأثار قرار خفض الفائدة معارضة من إريك روزنجرن رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن، وإيستر جورج رئيسة الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي، حيث كان المسؤولان الكبيران يريدان إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير.

ويخشى الكثير من خبراء الاقتصاد أن يحفز خفض نسبة الفائدة بشكل خاطئ الاقتصاد؛ بما قد يؤدي إلى فقاعة مالية، خاصة على مستوى اقتراض الشركات أو عبر ارتفاع نسبة التضخم.

ويعتمد الفدرالي الأميركي في قرار أسعار الفائدة على ثلاثة عناصر رئيسة، هي: قوة سوق العمل (استحداث الوظائف)، ومؤشر أسعار المستهلك (التضخم)، والنمو الاقتصادي المحلي والعالمي.