الاستثمارات القطرية في تركيا.. إستراتيجية اقتصادية ذكية ومتنوعة

زاهر البيك-أنقرة

شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وقطر تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وازدادت في أعقاب الحصار الذي فُرض على الدوحة في يونيو/حزيران 2017، وباتت تركيا واحدة من أكثر الدول المستقطبة لرأس المال القطري في العديد من القطاعات التي تعد السياحة والعقار أبرزها.

وعمل رجال الأعمال قطريون على تطوير استثماراتهم في تركيا، بعد أن وجدوا فيها البيئة المناسبة والتسهيلات الكبيرة التي يحظون بها؛ مما أسهم في زيادة النشاط الاقتصادي بين البلدين، وحقق نجاحات استثمارية كبيرة.

وذكر خبراء اقتصاديون أن تركيا استطاعت أن تستأثر بالاستثمارات القطرية، لا سيما العقارية منها، بما تتميز به من مزايا عديدة تتعلق بالقوانين والاستقرار السياسي والأمن، فضلا عن الطبيعة والمناخ المناسبين.

وحسب الصحافة القطرية، فإن التبادل التجاري بين قطر وتركيا سجل نمواً بنسبة 49% عام 2018، وبلغ أكثر من سبعة مليارات ريال (1.9 مليار دولار)؛ مما يعكس قوة العلاقات بين دولة قطر وتركيا ونمو الاستثمارات المتبادلة وزيادة الفرص التجارية والصناعية المشتركة.

مكتب تجاري

وافتتحت تركيا عام 2017 مكتباً تجارياً في الدوحة بهدف تشجيع عالم الأعمال القطري للاستثمار في تركيا، تزامنًا مع التطور المتصاعد في العلاقات بين البلدين.

وقال مدير المشاريع في وكالة دعم وتشجيع الاستثمار الحكومية في تركيا مطلب توتونجو لوكالة الأناضول إن مؤسسته عينت مستشارا لها بالدوحة بهدف تعزيز الاستثمارات القطرية في تركيا، مبينا أن عدد الشركات القطرية العاملة في تركيا تبلغ نحو 130 شركة في القطاعات المختلفة، لافتا إلى أن الهدف من افتتاح مكتب للوكالة في قطر هو زيادة عدد المستثمرين القطريين في تركيا.

وحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، فإن صادرات تركيا إلى قطر خلال مايو/أيار الماضي ارتفعت بنسبة 51.5% مقارنة مع الشهر السابق عليه، ليبلغ إجمالي قيمتها 53.5 مليون دولار.

ويتوقع الاقتصاديون الأتراك زيادة التعاون في مجال البناء والعقارات بين البلدين، في ظل انتعاش قطاع الإنشاءات القطري بسبب الاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022، في حين تُشير معطيات اتحاد المقاولين الأتراك إلى أن الشركات التركية تولّت إنجاز 128 مشروعاً بقيمة 14.1 مليار دولار في قطر من 2000 إلى 2017.

ووفق اتحاد الغرف والبورصات بالجمهورية التركية، فإن حجم التبادل التجاري قبل 15 عاما كان في حدود 15 مليون دولار، وازداد الآن بنسبة ستين ضعفا، ليصل إلى تسعمئة مليون دولار، بينما ارتفع رأس المال القطري المستثمر في تركيا من 1مليون دولار إلى حوالي 1.6 مليار دولار.