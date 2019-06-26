مصر.. نتائج سلبية للاستثمارات الأجنبية

زادت حدة الأزمة التمويلية التي تحيط بمقدرات الاقتصاد المصري بعد انقلاب يوليو/تموز 2013، فعلى الصعيد القومي تراجعت معدلات الادخار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1% عام 2016/2017، وهي أدنى معدل ادخار في تاريخ مصر على مدار العقود الأربعة الماضية، بعد أن كانت حوالي 5.2% عام 2013/2014.

وحتى حينما تحسنت ووصلت إلى 6.2% عام 2017/2018، فإنها مازالت دون المستوى الذي تتطلبه التنمية المنشودة ومعدلات النمو المعلنة من قبل الحكومة عبر خطتها السنوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ذلك أن معدلات النمو الاقتصادي عند 6% تتطلب معدلات ادخار لا تقل عن 30% من الناتج المحلي الإجمالي، حتى لا تضطر الحكومة لتمويل التنمية بالديون.

كما أن الفجوة التمويلية بالموازنة العامة في تزايد من خلال قيمة العجز، وإن كانت الحكومة تعلن أن نسبة العجز إلى الناتج قد انخفضت لأقل من 10% من الناتج المحلي، إلا أنه مع أعباء الدين العام أصبحت مخصصات الإنفاق بالموازنة العامة عند 569 مليار جنيه عام 2019/2020.

ومع هذه الضغوط تتوجه خطط الحكومة وممارساتها الفعلية إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة لسد جزء من الفجوة التمويلية، ولتوظيف هذه الاستثمارات في التخفيف من أعباء الدين العام.

لكن يلاحظ أن نصيب مصر من صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم مازالت متواضعة مقارنة بغيرها من الدول، ويرجع ذلك لأسباب عدة، منها ما هو سياسي، ومنها ما هو اقتصادي.

فقد كان صافي تدفقات هذه الاستثمارات خلال الفترة 2013/2014-2017/2018 هي (4.1، و6.3، و6.9، و7.9، 7.7) مليار دولار على التوالي.

فالنظام السياسي المصري وإن وصف بأن مسيطر على المقدرات الأمنية عبر القبضة الحديدية، وإغلاق المسارات السياسية، والتضييق الشديد على الحريات وعدم السماح بوجود مناخ ديمقراطي، إلا أن التوصيف الملازم لسيطرة النظام أنه يعاني من عدم الاستقرار، وهذا الأمر كفيل بتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.