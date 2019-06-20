إندبندنت: "القطرية" أفضل شركة طيران بالعالم

كشف تقرير نشرته صحيفة ذي إندبندنت البريطانية أن الخطوط الجوية القطرية نالت الجائزة الأعلى تصنيفا وتقديرا في قطاع الطيران عالميا، وهي جائزة أفضل شركة طيران في العالم للعام 2019.

وأصدرت شركة "سكاي تراكس" العالمية المتخصصة بتصنيف خطوط الطيران، تقريرها السنوي الذي تصنف فيه أفضل شركات الطيران على المستوى العالمي، حيث حلت الخطوط الجوية القطرية بالمرتبة الأولى للعام الجاري.

وتضيف كاثي آدمز في تقريرها بالصحيفة أن الخطوط القطرية احتلت هذا المركز بعد أن أزاحت عنه الخطوط الجوية السنغافورية التي كانت تحتله العام الماضي، دافعة بها إلى المركز الثاني.

وبعد الخطوط الجوية القطرية والسنغافورية، جاءت الخطوط الجوية "أي أن أي أول نيبون أيروايز" اليابانية وكاثي باسيفيك في هونغ كونغ والإماراتية على التوالي.





الباكر: نفخر لأننا نرسي خدماتنا العالمية ونحرص على ابتكار معايير جديدة في قطاع الطيران (رويترز)

تصريح الباكر

وتنسب الصحيفة إلى الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر قوله "إنها لحظة فخر بلا شك لنا جميعا في الخطوط الجوية القطرية، حيث نرسي خدماتنا العالمية وحرصنا على ابتكار معايير جديدة في قطاع الطيران".

وتضيف الصحيفة أن الإعلان عن هذه الجوائز يتم في معرض باريس الجوي، حيث يتم التصويت بشأنها من جانب أكثر من 20 مليون مسافر من جميع أنحاء العالم.

وتشير الصحيفة إلى أن "سكاي تراكس" أصدرت أيضا جوائز لأفضل الطواقم، وأفضل شركات الطيران منخفضة التكلفة، وأكثر الخطوط الجوية نظافة، إلى جانب جوائز إقليمية أخرى في هذا الشأن.

وتشير ذي إندبندنت إلى أن الخطوط الجوية القطرية حصدت جوائز أخرى في مجالات ذات علاقة بهذا السياق.