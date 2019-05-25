بعد خبر استقالة ماي.. توقعات بانخفاض الإسترليني والأسواق تترقب

عثمان بوشيخي-لندن

لم يكن إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عزمها على الاستقالة بالأمر المفاجئ لصناع القرار عالميا، أو المحللين، أو غرف الأخبار، أو الأسواق العالمية.

ورغم انعدام طابع المفاجأة في الحدث، شهدت قيمة الجنيه الإسترليني -بعد الإعلان مباشرة- ارتفاعا طفيفا مقابل كل من اليورو والدولار، لكن سرعان ما عادت إلى انخفاض يشبه الأيام القليلة الماضية.

وكان رد فعل مؤشر "فوتسي 100" ضئيلا، رغم أنه يعد أحد أكبر مؤشرات الأسهم البريطانية بضمه أسهم أكبر مئة شركة في بورصة لندن.

وفِي هذا المؤشر توجد قطاعات أكثر عرضة للتأثر بالتغييرات السياسية الداخلية والبريكست، مثل شركات الطيران وبناء المنازل والبنوك المحلية.

تكريس للضبابية

ويُوجز كريس تونور، أحد الخبراء الاقتصاديين في بريطانيا، وضع الجنيه حاليا بالقول "يوجد في وضع صحي رغم التطورات التي تشهدها الحكومة البريطانية، لكنه في العموم يشبه أرنبا مرتبكا غير قادر على القفز لأعلى أو لأسفل".



وبصرف النظر عن رد فعل الأسواق على خطوة ماي، فما يزال المستثمرون يرون هذه الأحداث تكريسا لضبابية أكبر في الأفق، لا سيما أنهم يتطلعون للمدى البعيد.

ويرى آخرون أنه مع رحيل ماي يبدو أن التوصل إلى حل وسط وطلاق بريطاني أوربي سلس قد تبدد الآن، إذ يظهر أن الشيء الوحيد الذي يبدو أن البرلمان يوافق عليه هو عدم الخروج دون اتفاق.

لذلك تنتظر الأسواق بكل حذر ما سيحدث للجنيه وللأصول المالية البريطانية، لأن مصير ذلك بات يعتمد على من سيتولى رئاسة الوزراء.

ويقسم خبراء المال والأعمال الانتظار إلى شطرين: أولهما القصير ويغطي الأيام المقبلة، وثانيهما الطويل ويشمل فترة الصيف.