الأضخم بتاريخ صناعة الغاز.. قطر تطلق برنامجا لبناء عشرات ناقلات المسال

دعت قطر للبترول الشركات المختصة لتقديم عطاءات لبناء ما قد يصل إلى أكثر من مئة ناقلة للغاز الطبيعي المسال. ووصفت الشركة هذه الخطوة بأنها أكبر برنامج من نوعه في تاريخ صناعة الغاز.

وأوضحت أن السفن الجديدة تهدف لتلبية متطلبات التصدير بعد اكتمال مشروع توسعة حقل الشمال.

وتعتمد قطر هذا المشروع لزيادة إنتاجها من الغاز المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2024.

وذكرت قطر للبترول أن عددا من السفن الجديدة سيستخدم أيضا في شحن الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم إنتاجه وتصديره من مشروع غولدن باس في الولايات المتحدة.

وقال سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إنه بهذه الخطوة المهمة تكون قطر للبترول قد شرعت بحملة كبرى لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال، توفر في البداية ستين ناقلة لدعم مشروع توسعة الإنتاج المخطط له، مع إمكانية تجاوز مئة ناقلة جديدة خلال العقد المقبل.

وأضاف أن من شأن هذه المبادرة أيضا أن تعزز التزام قطر للبترول بسمعتها الدولية باعتبارها مورد طاقة آمنا وموثوقا يمكن الاعتماد عليه في جميع الأوقات وفي جميع الظروف.

وأوضح الكعبي أن بإضافة هذه المناقصة إلى المناقصات التي طرحت مؤخرا لأعمال الهندسة والمشتريات والبناء لأربعة خطوط إنتاج ضخمة للغاز الطبيعي المسال التابعة لمشروع توسعة حقل الشمال، تكون قطر للبترول قد وضعت علامتين بارزتين وتاريخيتين على طريق مشروع تطوير أكبر حقل في العالم للغاز الطبيعي غير المصاحب.