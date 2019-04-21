قطر للبترول تزود تايلند بـ"النفتا" لمدة 10 أعوام

قالت قطر للبترول اليوم الأحد إنها أبرمت اتفاق مبيعات مدته عشر سنوات لتزويد "إس سي جي كيميكالز" التايلندية بثلاثة ملايين طن متري من النفتا الخفيفة، بدءا من الشهر الحالي.

والنفتا الخفيفة مزيج نفطي يستخدم لإنتاج البنزين ومواد بتروكيمياوية.

وأوضحت قطر للبترول في بيان أن الاتفاق جرى لصالح شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية ونيابة عنها.

وجاء في بيان صادر عن قطر للبترول أن الاتفاقية الطويلة الأمد هي الأولى من نوعها مع مستهلكين نهائيين في تايلند، بعيدا عن شركات وسيطة.

من جهته، قال رئيس شركة "إس سي جي كيميكالز" تشولانات يانارانوب -وفق البيان- "إن الاتفاق مهم لأعمالنا في مجال البتروكيمياويات.. ويوفر أمنا وجودة لإمدادات المادة لمرافقنا، وسيعزز من القيمة الإجمالية لمصانع البتروكيمياويات".