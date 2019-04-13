رحل البشير.. فماذا عن ديون السودان؟

أثارت الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم السودان 30 عاما اهتماما جديدا بين المتعاملين والحائزين لديون السودان التي تخلف عن سدادها منذ وقت طويل.



وفي أعقاب أسابيع من المظاهرات أججتها زيادات حادة في تكاليف المواد الغذائية والبطالة وقمع متزايد، أطاح الجيش بالبشير (75 عاما) أول أمس الخميس بعد ثلاثة عقود من استيلائه على السلطة في انقلاب.

ووعد المجلس العسكري -الذي تولى حكم البلاد- بفترة انتقالية تفضي إلى حكومة مدنية منتخبة.

وديون السودان المجمدة منذ أربعة عقود هي جزء من سوق غامضة لميراث ديون دول معزولة عن المجتمع الدولي، مثل ديون كوبا التي ترجع إلى ما قبل فيدل كاسترو أو القروض التي أصدرتها كوريا الشمالية.

وفضلا عن تخلفه عن سداد مدفوعات الديون منذ أوائل الثمانينيات، خضع السودان أيضا لعقوبات أميركية مرتبطة بالصراع في دارفور لنحو عقدين حتى 2017.

وقال أحد حائزي الديون التي تخلف السودان عن سدادها "هذه لحظة حاسمة للبلاد، نحتاج الآن إلى معرفة ما سيحدث بعد ذلك، أي نوع من الحكومة أو أي زعيم سيأتي، وكيف سيتطور الوضع".

وأضاف "هناك إمكانية لتغيير حقيقي، لكن التغيير ليس دائما للأفضل، وقد يستغرق الأمر وقتا طويلا جدا حتى تتحسن الأمور".

وتتركز معظم التعاملات في ديون السودان التي تخلف عن سدادها حول قرض مضمون من الدولة صدر في 1981 في إطار اتفاقية لإعادة هيكلة دين قيمته الأصلية 1.64 مليار فرنك سويسري (1.64 مليار دولار)، وبعد فترة قصيرة تخلفت الحكومة السودانية مجددا عن سداد هذا القرض.



ويقدر محللون الآن المبلغ المستحق -بما في ذلك نحو أربعة عقود من الفوائد غير المدفوعة- بنحو 8 مليارات فرنك سويسري (7.99 مليارات دولار).