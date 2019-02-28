قطر للبترول وإكسون موبيل تعلنان اكتشاف حقل ضخم للغاز الطبيعي في قبرص
أعلنت قطر للبترول وشريكتها إكسون موبيل اكتشافا كبيرا للغاز الطبيعي في البئر الاستكشافية غلوكوس-1 (Glaucus-1) في المنطقة البحرية رقم 10 الواقعة في المياه الإقليمية القبرصية، على بعد 180 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من ميناء مدينة ليماسول.
وبناء على التحليلات المبدئية لمعطيات البئر فإن حجم الاحتياطي في المكان يمكن أن يتراوح بين 5 و8 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. وستخضع هذه التقديرات إلى مزيد من التحليل والتدقيق خلال الأشهر القادمة.
وفي تعليقه على هذا النجاح، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، المهندس سعد بن شريدة الكعبي، إن "هذا الاكتشاف هو الثاني من نوعه الذي نعلن تحقيقه خلال هذا الشهر في المشاريع الدولية لقطر للبترول"، مضيفا أن "هذا الإنجاز يعد علامة بارزة على طريق تنفيذ إستراتيجية قطر للبترول للنمو وتوسيع حضورها العالمي".
|الكعبي: هذا الاكتشاف هو الثاني من نوعه الذي نعلن تحقيقه خلال هذا الشهر في المشاريع الدولية لقطر للبترول (لجزيرة)
من جهته، قال وزير الطاقة القبرصي يورجوس لاكوتريبيس إن "هذا أكبر اكتشاف حتى الآن في قبرص، وبناء على بعض البيانات الرسمية فإنه يعد أحد أكبر الاكتشافات في العالم في العامين الأخيرين".
ولدى قبرص حقل واحد للغاز هو أفردويت الذي تشير تقديرات إلى أنه يحوي أربعة تريليونات قدم مكعبة من الغاز. وجرى اكتشافه إلى الجنوب من الجزيرة في 2011.
بدوره قال تريستان أسبراي نائب رئيس إكسون موبيل للتنقيب في أوروبا وروسيا وبحر قزوين وصاحبة الامتياز بالمنطقة، "نحن متفائلون جدا بالنتائج التي رأيناها في البئر".
وأضاف "سنقضي الأشهر القليلة القادمة في تحليل البيانات التي جمعناها حتى يكون بمقدورنا أن نحدد على نحو أفضل الإمكانيات التجارية الكاملة للمورد ورسم أفضل مسار مناسب من أجل إجراء المزيد من التقييم".
وتعتبر بئر غلوكوس-1 ثاني بئر يجري حفرها في المنطقة الاستكشافية رقم 10 بعد أن حفر البئر الأولى دلفين-1 التي لم يكتشف الغاز فيها بكميات اقتصادية.
وتبلغ مساحة هذه المنطقة الاستكشافية 2572 كيلومترا مربعا، وتتولى فيها عمليات الاستكشاف شركة إكسون موبيل الأميركية التي تملك حصة 60% في المنطقة البحرية رقم 10، في حين تملك قطر للبترول النسبة الباقية.