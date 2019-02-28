قطر للبترول وإكسون موبيل تعلنان اكتشاف حقل ضخم للغاز الطبيعي في قبرص

أعلنت قطر للبترول وشريكتها إكسون موبيل اكتشافا كبيرا للغاز الطبيعي في البئر الاستكشافية غلوكوس-1 (Glaucus-1) في المنطقة البحرية رقم 10 الواقعة في المياه الإقليمية القبرصية، على بعد 180 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من ميناء مدينة ليماسول.

وتحقق هذا الاكتشاف من خلال البئر غلوكوس-1 التي تبين احتواؤها على 133مترا من الطبقات الحاملة للغاز. وقد وصلت عمليات الحفر إلى عمق 4200 متر في مياه يبلغ عمقها 2063 مترا.

وبناء على التحليلات المبدئية لمعطيات البئر فإن حجم الاحتياطي في المكان يمكن أن يتراوح بين 5 و8 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. وستخضع هذه التقديرات إلى مزيد من التحليل والتدقيق خلال الأشهر القادمة.

وفي تعليقه على هذا النجاح، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، المهندس سعد بن شريدة الكعبي، إن "هذا الاكتشاف هو الثاني من نوعه الذي نعلن تحقيقه خلال هذا الشهر في المشاريع الدولية لقطر للبترول"، مضيفا أن "هذا الإنجاز يعد علامة بارزة على طريق تنفيذ إستراتيجية قطر للبترول للنمو وتوسيع حضورها العالمي".