كفاءات سوريا بمناطق المعارضة.. شهادات جامعية بدون اعتراف ومستقبل غامض

محمد الجزائري-حلب

يطلقون عليه اسم المعلم وهي صفة لرئيس ورشة تنظيف السيارات بمدينة عفرين بريف حلب، ولكنه في الحقيقة معلمٌ ضاقت به السبل.

محمد عمر خريج جامعة دمشق باختصاص الأدب العربي، هجّرته آلة حرب نظام الأسد وحليفه الروسي إلى شمال البلاد، لم يجد فرصة عمل ضمن اختصاصه الجامعي ليعيل عائلته، فتوجه للعمل في ورشة لتنظيف السيارات تاركا شهادته الجامعية بين أغراضه الشخصية في حقيبة التهجير.

يقول "بحثت خلال الأشهر الستة الأولى في الشمال عن فرصة عمل كمدرس لكني لم أجد، وما وجدته كان في خيمة على الحدود السورية التركية براتب زهيد لا يكاد يكفي أجرة مواصلات أسبوع".

يضيف "اجتمعت مع من هم كحالي من أصدقائي وانطلقنا للعمل في غسل السيارات بعد أن فقدنا الأمل من المستقبل الذي كافحنا لأجله سنوات".

جامعات النظام

يختلف حال طلاب الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، لكن الخوف من المستقبل موجود، لأن النظام السوري يمنح الطلاب الإذن بتأجيل الخدمة العسكرية ضمن قواته خلال سنوات الدراسة ويتم تجديد الإذن سنويا، وينتهي بمجرد التخرج، ليقف الطالب أمام خيارين إما الهرب خارج البلاد أو البقاء والالتحاق بقوات النظام لقتال المعارضة. وفي الحالتين يرى الشباب أنهم خاسرون لمستقبلهم.

يقول نور الميداني طالب الهندسة المعمارية بجامعة دمشق "اضطررت لحمل مواد في السنة الأخيرة بالجامعة بغية تجديد إذن تأجيل الخدمة العسكرية ومن ثم إعادة تقديمها والهرب من سوريا".

وأضاف "هذه حيلة يتبعها بعض الشباب للهرب من التجنيد بقوات النظام التي قد تمتد الخدمة فيها لسنوات، ولكن من يفشل يكون مصيره على جبهات الشمال السوري".