"ترك كوين".. لماذا تسعى تركيا لإطلاق عملة رقمية رسمية؟

خليل مبروك-إسطنبول

قطعت تركيا شوطا مهما في مساعيها لإصدار "عملة رقمية وطنية"، تهدف من خلالها إلى تنشيط اقتصاد البلاد، ومواجهة التعقيدات الكبرى التي واجهتها مؤخرا.

ووفقا لمصادر رسمية تركية، فإن البنك المركزي سينتهي من اختبار العملة الرقمية التي تعتمد على الليرة مع نهاية العام المقبل 2020.

وتهدف الجهات الاقتصادية التركية إلى إنشاء نظام للدفع الفوري باستخدام الليرة الرقمية، وتطبيق نظم "بلوك شين" في النقل والإدارة والخدمات العامة.

وحسب وسائل الإعلام التركية، فإن "بيت تورك" ستمكن المواطنين الأتراك من إجراء معاملات فورية وتقديم مجموعة جديدة من الأدوات المالية اللامركزية للاقتصاد التركي.

وأشارت وزارة المالية التركية إلى أنها تعتزم تعزيز التحويلات الرقمية، بما في ذلك تشجيع العروض الأولية للعملات الرقمية كوسيلة لدعم المشاريع الجديدة.

وتشير قراءات لخبراء وباحثين في الاقتصاد التركي إلى أن الليرة الرقمية المستندة إلى العملة الرسمية في البلاد تمثل ملاذا مهما للتعامل مع مشاكل الاقتصاد الكبرى كالتضخم والبطالة والركود.