كيف غيّر إنتاج الغاز الطبيعي المسال السوق العالمية؟

تجزأ أسواق الغاز عادة إلى مناطق أو دول منفصلة بسبب الحاجة إلى خطوط أنابيب للربط بين المنتجين والمستهلكين في مختلف أنحاء العالم.

وفي تقريره الذي نشره موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي، قال الكاتب أوين جونسون إن ظهور الغاز الطبيعي المسال من شأنه أن يغير هذا المفهوم ويجمع بين المناطق المختلفة.

الغاز الطبيعي المسال هو غاز فائق التبريد يمكن نقله عبر المحيطات على متن ناقلة خاصة، مما يعني أن هذه هي المرة الأولى التي من الممكن أن يتدفق فيها الغاز من منطقة في العالم إلى منطقة أخرى.

وتعتبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال معقدة للغاية وباهظة الثمن، لذلك يميل المطورون إلى تأمين مشتريهم بعقود طويلة الأجل.

أما في الولايات المتحدة، يقوم تطوير الغاز الطبيعي المسال على نموذج مختلف، إذ يسعد العديد من المنتجين الأميركيين ببيع الشحنات الفردية للغاز الطبيعي المسال بأعلى الأسعار، مما يؤدي إلى تطوير سوق فوري للغاز الطبيعي المسال.

مزيد من الاستثمار

مع زيادة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، ازداد الاستثمار في مرافق الغاز الطبيعي المسال أيضا، ووفقا للوكالة الدولية للطاقة، فإن إجمالي الاستثمارات في الغاز الطبيعي المسال قد سجل رقما قياسيا بلغ خمسين مليار دولار لعام 2019، مع حدوث معظم الاستثمارات في الولايات المتحدة وكندا.

ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، من المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة 91.6 مليار قدم مكعبة باليوم في عام 2019، بزيادة 10% مقارنة بعام 2018، وأن يرتفع إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بنسبة 53% مقارنة بعام 2018.