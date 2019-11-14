4 إستراتيجيات تتبعها المتاجر الإلكترونية لإغراء المستهلكين

كشفت دراسة أن هناك أربعة عوامل أساسية يجب أن تراعيها منصات البيع الإلكتروني ليكون لدى المستخدمين تجربة مرضية عبر الإنترنت، وأبرزت دراسة جديدة أول نموذج شامل للمتغيرات التي تجعل المستخدمين مرتاحين.

فقد قدمت موراليس سولانا في أطروحتها "تدفق المستهلكين وسلوكهم في محلات السوبرماركت على الإنترنت" المنشورة في مجلة "موي نيغوثيوس إي إيكونوميا" الإسبانية، شرحا لأول نموذج شامل للمتغيرات التي يجب مراعاتها من أجل جعل المستخدمين يشعرون بالارتياح عند تصفح هذه الشركات الإلكترونية.

وفيما يأتي العوامل الأساسية الأربعة التي يجب أن تأخذها هذه المنصات بعين الاعتبار، حتى يكون لدى المستخدمين تجربة مرضية عبر الإنترنت.