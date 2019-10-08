قد يشعل حرب عملات.. هل يلجأ ترامب إلى خفض قيمة الدولار؟

قال الكاتب فرانسيس سكوتلاند في مقال نشرته صحيفة ذي هيل الأميركية إن الرئيس دونالد ترامب يشن حربا على مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي منذ أكثر من عام، وتساءل عما إذا كان تخفيض قيمة الدولار هو خطوته المفاجئة التالية؟

وأضاف الكاتب أن ترامب وجه -عبر العديد من التغريدات- انتقادات للاحتياطي الفدرالي، حيث رأى أن هذا المجلس متشدد جدا، وأن رئيسه جيروم باول ليست لديه الشجاعة، وأن الدولار قوي للغاية.

وأكد أن الاحتياطي الفدرالي لا يبدي أي اهتمام بشأن إمكانية اتخاذ نهج استباقي تجاه السياسة التي يرغب فيها ترامب لتجاوز الصين.

ويستدرك الكاتب بأن السلطات الصينية لم تشر إلى أنها ستنحني أمام مطالب الولايات المتحدة التجارية.

ويوضح أنه على الرغم من تغريدات ترامب فإن باول ومجلس الاحتياطي الفدرالي لم يمنحا ترامب ما يريده، أي "اعتماد سياسة نقدية عدوانية وانكماشية" حسب تعبير الكاتب.

ركود اقتصادي

حذر سكوتلاند من أنه لا يمكن لترامب رفع التعريفات مرة أخرى دون أن يخاطر بالركود، لكون التحفيز المالي من جانب الفدرالي الأميركي ليس أمرا محتملا.

ويقول إن الرافعة الوحيدة المتبقية هي الدولار، لكن أي خطوة من ترامب للتخلي عن قيمة الدولار بشكل استباقي ستكون بمثابة "الخيار النووي"، وهو خيار يمكن أن يشعل حرب عملة بشعة وسباقا نحو القاع.

ويشير سكوتلاند إلى أن ركود التصنيع العالمي وصل إلى الولايات المتحدة، وأن الإنفاق الرأسمالي يتقلص.