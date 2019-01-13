العراق يبحث استيراد الغاز من إيران

بحث وزير النفط العراقي ثامر الغضبان ونظيره الإيراني بيجين زنغنه استيراد الغاز من إيران لصالح عدد من المحطات الكهربائية. كما اتفقا على تطوير بعض الحقول الحدودية.

وأكد الغضبان خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع بين الجانبين أمس السبت، على أهمية تعزيز التعاون مع إيران، وتوسيع آفاق حجم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية.

وأوضح أن جولة المباحثات شملت عددا من الملفات، منها استيراد الغاز الإيراني لصالح عدد من المحطات الكهربائية، بحسب بيان صادر عن مكتب الوزير العراقي.

من جانبه قال وزير النفط الإيراني بيجين زنغنه إن المباحثات شملت التعاون في قطاعي النفط والطاقة.

وأضاف زنغنه أن الجانبين اتفقا مبدئيا على التعاون الثنائي في تطوير بعض الحقول الحدودية الصغيرة المشتركة بين البلدين بعد إجراء الدراسات الفنية.

ويستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية.

ومنحت الولايات المتحدة يوم 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، العراق إعفاء لمدة 90 يوما فقط لمواصلة المدفوعات لواردات الكهرباء والغاز من إيران.

وكرر المسؤولون في العراق أن بلادهم ليست جزءا من العقوبات الأميركية على إيران.