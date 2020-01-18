امتلاكها يعد ثروة هائلة.. تعرف إلى أغلى الكتب في العالم

إذا كنت تشتكي من غلاء أسعار الكتب التي تشتريها من المكتبات، فقد تصدمك هذه المعلومات عن بعض الكتب التي يتجاوز ثمنها ملايين الدولارات.

حكايات الشاعر بيدل

في تقرير بمجلة "ريدرز دايجست" الأميركية، قالت الكاتبة ميغان جونز إن أول كتاب للمؤلفة البريطانية جاي.كي رولينغ منذ اختتام سلسلة هاري بوتر، أحدث تغييرات كبيرة.

صدر كتاب "حكايات الشاعر بيدل" في ديسمبر/كانون الأول 2007، وهو يضم قصصا خيالية لعبت دورا حاسما في الدفعة النهائية من سلسلة هاري بوتر، وأنتجت رولينغ سبع نسخ منفصلة مكتوبة بخط اليد منه مملوءة برسوم توضيحية رسمتها بنفسها.

وأضافت الكاتبة أن هذه الكتب جميلة بشكل لا يصدق، حيث صُنعت من الجلد المرصع بالفضة والأحجار الكريمة التي تزين الغلاف.

من جهة أخرى، دفعت شركة أمازون عام 2007 حوالي أربعة ملايين دولار لشراء المخطوطة التي كتبتها المؤلفة بخط يدها، وقال الذي اشتراها لصالح أمازون إن جميع عائدات البيع ستذهب إلى مؤسسة خيرية لمساعدة الأطفال الضعفاء في جميع أنحاء أوروبا.

أطروحات عن أشجار الفاكهة

وأوضحت الكاتبة أن عالم النبات الفرنسي هنري لويس دوهاميل دو مونسو ألّف كُتيّب "أطروحات عن أشجار الفاكهة" في القرن الثامن عشر، الذي تضمن خمسة مجلدات منفصلة مليئة برسوم مفصلة.

ورسم المؤلف مراحل حياة الأشجار وثمارها، وأرفقها بالكتاب، وبيعت هذه المخطوطة في مزاد عام 2006 مقابل 3.4 ملايين يورو، أي ما يعادل 4.5 ملايين دولار.

نسخة غوتنبرغ من الكتاب المقدّس

أفادت الكاتبة بأن نسخة غوتنبرغ من الكتاب المقدس هي الأولى على الإطلاق التي أنتجتها شركة "ذا غود بوك" باستخدام تقنية قوالب الأحرف الأبجدية القابلة للتحرك وإعادة الاستخدام ليوهان غوتنبرغ، والتي استخدمت على نطاق واسع في القرن العشرين.

وعلى الرغم من طباعته لاحقا على نطاق واسع، فإن كتاب غوتنبرغ المقدس لا يزال نادرا وقيما بشكل لا يصدق، ويبلغ سعره 5.4 ملايين دولار. في الحقيقة، لم يبق سوى 48 نسخة فقط من الدفعة الأصلية التي طُبعت عام 1450.

وتعد النسخة المطبوعة أول كتاب مطبوع في العالم، وقد فتحت الطريق أمام توسع نشاط النشر والطباعة.