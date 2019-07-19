21 سنة من الرموز التعبيرية.. هل يمكن أن تكون أول لغة عالمية للبشر؟

عمران عبد الله

يوظف أغلب مستخدمي الإنترنت -بغض النظر عن اللغة التي يتكلمون بها- الرموز التعبيرية (الإيموجي) في وسائل التواصل الاجتماعي والنصوص والبريد الإلكتروني وتطبيقات المحادثة الفورية -مثل واتساب- ويعبرون بها عن العواطف والأماكن والمعاني بطريقة تصويرية.

ويقال إنها اللغة الأسرع نموًا في المملكة المتحدة، ومع وجود أكثر من 2800 رمز تعبيري متداول لا تظهر شعبية الرموز التعبيرية أي مؤشر على التراجع، ويحتفل هواتها حول العالم باليوم العالمي للرموز التعبيرية في 17 يوليو/تموز من كل عام.

وبينما تدق أناملنا على لوحات المفاتيح، تحل الإيموجي باستمرار محل الاختصارات من نوع "لول" (LOL) التي كانت تستخدم في السابق، وأصبحت شائعة لدرجة استخدامها في تغريدات المسؤولين السياسيين، وحاول فنان الرسوم الأميركي جو هيل إعادة سرد القصص الخيالية من خلال الرموز التعبيرية، في حين يعتقد كثيرون أنها أصبحت بالفعل أول لغة عالمية للتواصل بين البشر.

وبقدر ما يعتبرها البعض لغة حقيقية تتجاوز الحواجز الثقافية، إذ إنها تنقل بعض المعاني دون لغة مشتركة، فإن غياب القواعد عنها ومحدودية دلالاتها التعبيرية يجعلانها تفتقر لوظائف اللغة الأساسية التي تسمح بالتواصل العميق والمركب بين البشر.

ومع ذلك تساعدنا الرموز التعبيرية كثيراً في تخفيف حدة النص المقروء، وتملأ بعض الفجوات التعبيرية بنجاح، أو تعطي تأويلاً مختلفاً للكلام المكتوب، إضافة إلى قدرتها على إكساب النص مشاعر وأحاسيس.

من اليابان للعالم

بدأت الرموز التعبيرية في نهاية تسعينيات القرن الماضي في اليابان، إذ أدخلت شركة اتصالات يابانية المجموعة الأولى من الرموز التعبيرية للمساعدة في تسهيل التواصل الإلكتروني عبر الرسائل.

واستوحت إشارات من "المانغا اليابانية" وعلامات الشوارع لمساعدة مستخدمي الهواتف المحمولة على قول المزيد في حدود الرسائل النصية التي لا تتسع سوى 250 حرفًا فقط.

ولاحقاً أصبحت الاختصارات اللطيفة شائعة للغاية، وطورت منصات الإنترنت في جميع أنحاء العالم مثل "أي ماسنجر" (iMessenger) و"أم.أس.أن ماسنجر" (MSN Messenger) وغيرها أيقوناتها الخاصة على مدار العقد الأول من القرن العشرين.

وكانت لكل منصة رموزها الخاصة من الإيموجي؛ لذا فإن الابتسامة المرسلة من جهاز آيفون كانت تُقرأ كمربع فارغ على البريد الإلكتروني جيميل.

وفي عام 2010 قطعت لغة الرموز التعبيرية خطوة كبيرة نحو تحولها للغة العالمية؛ عندما اتفقت المنصات المختلفة على معايير توافق موحدة تجعل الرموز التعبيرية مقروءة فيما بينها، وأصبحت أنظمة التشغيل المختلفة -مثل أندرويد وأجهزة آبل- قادرة على تبادل الإيموجي فيما بينها.