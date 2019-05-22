فازت بالمان بوكر.. "سيدات القمر" لجوخة الحارثي تحلق بالرواية العربية عالميا

عمران عبد الله

إنها ملحمة عائلية من الواقعية السحرية، تشبه سيرة عائلة بوينديا في "مئة عام من العزلة" أو "ملحمة الحرافيش" لنجيب محفوظ، لكنها هذه المرة تجري في قرية عُمانية وتركز على ثلاث أخوات: ميا وخولة وأسماء، اللاتي تتشابك خيوط قصصهن في رواية كتبت في الأصل باللغة العربية، وفازت بجائزة مان بوكر الدولية.

وحصلت الترجمة الإنجليزية لتلك الرواية -التي تحمل عنوان "سيّدات القمر" للأديبة العُمانيّة جوخة الحارثي الصادرة بنسختها العربيّة عن دار الآداب اللبنانيّة- على جائزة مان بوكر العالميّة لعام 2019.

وتشاركت الروائية العمانية الجائزة -التي تقدر قيمتها بخمسين ألف جنيه إسترليني (نحو 63 ألف دولار)- مع مترجمتها الأميركية مارلين بوث، لتصبح أول روائية عربية تفوز بتلك الجائزة المرموقة، وتنتقل بحكايات بلدة العوافي العُمانية إلى العالمية عبر صور جماليّة ممتعة ولغة خلابة.

وتسافر شخصيات الرواية -التي تكاد تكون هاربة من كتاب تاريخي- على ظهور الحيوانات، ومتن السيارات والطائرات، وتعيش الثورة ضد الاستعمار الإنجليزي وتهريب السلاح والتجارة الممنوعة، وتنتقل بين الصحاري العربية والحضر بسلاسة مثلما تنتقل في الزمن الدائري المتشظي.

ورغم أن الكاتبة لم تعش زمن الرواية التي تدور أغلبها في مجتمع محلي، فقد اعتمدت على مصادر من الأرشيف البريطاني، ومن التراث والفلكلور العُماني، لتنسج ملامح الشقيقات الثلاث وعلاقاتهن العاطفية والاجتماعية، وتصور مشاهد من الحياة العُمانية القديمة مثل تجارة التمور وصيد اللؤلؤ والعبودية والفقر والعادات والتقاليد الشعبية.

مسارات الانعتاق المأساوية

كأنها حكايات الجدات المألوفة قد صيغت بلغة أدبية رشيقة تمزج بين الفصحى البديعة واللهجات العامية العُمانية، إذ تسرد الحارثي -ببراعة- مشاعرهم المتضاربة وأساليبهم الحياتية والظروف التي شكلت شخصياتهم الواقعية والخيالية في آن.