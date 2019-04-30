مخطوطة بالكونغرس تعود للقرن الـ19.. قصة مسلم تنسف سردية العبيد بأميركا

عمران عبد الله

كان عمر بن سعيد يبلغ من العمر 37 عاما عندما نُقل قسرا سنة 1807 من منزله في قرية فوت تور بالسنغال غرب أفريقيا إلى تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية جنوب شرق الولايات المتحدة، حيث استُعبِد 24 عاما، بحسب بيان مكتبة الكونغرس الأميركي التي تحتفظ بالمخطوط الأصلي للمذكرة المؤلفة من 28 صفحة.

نُقل ابن سعيد مستعبَدا في القرن التاسع عشر، وجرى أخيرا ترجمة مخطوطة سيرته الفريدة من نوعها التي كتبها بنفسه من لغتها الأصلية، وأدرجت في مكتبة الكونغرس، حيث تشكل المخطوطة تحديا يبطل السرد التقليدي المعتاد عن العبيد الأفارقة في أميركا الذين وصفوا طويلا بأنهم جهلاء وغير متعلمين ولا مثقفين.

ونشرت قناة "بي بي إس" (PBS) الأميركية فيلما وثائقيا قصيرا، يحكي كيف أمضت السيرة الذاتية لعمر بن سعيد المكتوبة باللغة العربية عقودا محفوظة في مجموعات خاصة، قبل أن تستحوذ عليها المكتبة عام 2017، وجرى لاحقا ترقيمها ليتمكن العالم من قراءتها، ويتعرف على قصص لم يسمع بها من قبل.

يقول ابن سعيد في مخطوطه المكتوب بعربية واضحة: "قبل مجيئي إلى البلد المسيحي، كان ديني هو دين محمد"، ويكمل قائلا: "ثم جاء إلى مكاننا جيش كبير قتل العديد من الرجال وأخذني وجلبني إلى البحر العظيم".

وفي الفيلم الذي بثته القناة الأميركية، يقول علاء الريس -من جامعة مدينة نيويورك الذي درس وترجم كلمات عمر بن سعيد- إن عدم أميته وثقافته يتعارضان تماما ويلغيان السردية المتداولة التي تفيد بأن العبيد لم يكونوا مثقفين، بل كانوا في الواقع أشخاصا لهم تاريخ وثقافة وخلفية متميزة.