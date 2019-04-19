مؤرخة بريطانية: تصميم كاتدرائية نوتردام مستوحى من تراث سوريا

عمران عبد الله

في قلب باريس، وبينما كانت كاتدرائية نوتردام تستعد لاستقبال زوارها في "الجمعة العظيمة"، اجتاحت النيران الاثنين الماضي البناية التاريخية التي تعود لما يقرب من ثمانية قرون وتمثل ذروة فن العمارة القوطية منذ العصور الوسطى.

واعتبرت الكاتدرائية المحترقة طوال قرون أيقونة معمارية لا يمكن تكرارها وطرازا فريدا من نوعه، لكن المؤرخة والكاتبة البريطانية ديانا دارك كان لها رأي آخر، إذ ترى أن التصميم استوحى معمار وتصميم كاتدرائية نوتردام من كنيسة أثرية قديمة تقع بقاياها في إدلب بشمال شرق سوريا، كما أن كثيرا من معالم المعمار القوطي تعود لأصول إسلامية وتأثيرات عربية واضحة بحسب باحثين آخرين.

وترى دارك مؤلفة كتاب "بيتي في دمشق" والباحثة في التراث السوري أن معمار نوتردام وبرجيها التوأمين المحيطين بمدخلها المتقن، ونوافذها الوردية وحتى برجها العمودي الذي احترق، مدينةٌ بتصميمها إلى أسلاف معمارية قديمة في الشرق الأوسط.