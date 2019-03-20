جميلة العلايلي.. الشاعرة المصرية التي يحتفي بها غوغل

عمران عبد الله

احتفى محرك البحث غوغل اليوم الأربعاء بالذكرى 112 لميلاد الشاعرة المصرية جميلة العلايلي، ووضع صورتها على صدر صفحته الرئيسية.

وكانت جميلة العلايلي ولدت في مثل هذا اليوم العشرين من مارس/آذار 1907 بمدينة المنصورة على الضفة الشرقية لفرع دمياط بنهر النيل، ثم انتقلت لاحقاً للقاهرة، وهناك احتفى بها الدكتور أحمد زكي أبو شادي رائد مدرسة "أبولو" الشعرية، وشعراء المدرسة، ومنهم إبراهيم ناجي، وعلي الجندي، والدكتور زكي مبارك، وغيرهم.

أدب نسائي

أصدرت جميلة العلايلي دواوين شعرية، كما كانت تنشر مقالاتها في مجلتها الشهرية "الأهداف" (1949-1975) وكانت تهدف فيها إلى التذكير بالقيم والأخلاق، ومنزلة الأمومة، وقالت العلايلي إن مثلها الأعلى كان أديبة الشرق والنابغة مي زيادة.

وبخلاف الشعر والمقالات، كتبت العلايلي أيضاً عددا من الروايات الطويلة التي يمتزج فيها السرد القصصي والشعر، وأبرزها "أرواح تتآلف" التي تقدم فيها المرأة الشرقية بين مطرقة التقاليد وسندان الحب، ورواية "الطائر الحائر" التي تتناول أيضاً معاناة الأنثى لتنال الحب الذي تريده، وتمثل الروايتان النزعة النسائية في الرواية العربية، وتعد من الأدب النسائي الذي تكتبه امرأة وتمثل موضوعه أيضاً.