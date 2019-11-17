الإلحاد الجديد و"آلهة العصر" الرأسمالي.. هل هناك أديان بديلة؟

يناقش إد سايمون الكاتب بمجلة الملايين الأدبية الأميركية قضية الإلحاد الجديد، ويقول إنه في العقد الذي أعقب هجمات 11 من سبتمبر/أيلول، تبنى الملحدون الجدد مغالطات وضعية، فضلا عن التفسيرات التاريخية والأدبية الخاطئة.

وبينما كان الإلحاد في يوم ما موقف بعض المتطرفين الميتافيزيقيين مثل الفيلسوف نيتشه وشوبنهاور، أصبح الآن مادة لمسفسطي الإنترنت، بحسب تعبير الكاتب.

الإلحاد الجديد

كما يلاحظ الفيلسوف البريطاني جون غراي في كتابه "أنواع الإلحاد السبعة" فإنه "كلما كان التفكير العلماني أكثر عدوانية ضد الديانتين اليهودية والمسيحية، يكون أقل ليبرالية".

وأذاع الملحدون الجدد راديكالية مزيفة؛ وبينما سخروا مبتهجين من "ديانات البسطاء" على نطاق العالم، لم يقوموا أبدا بالتشكيك في تلك "الأوثان" التي تلحق الضرر فعليا بشؤون البشر، وهي: الرأسمالية العالمية، الصناعات العسكرية، وهلم جرا.

علاوة على ذلك -كما يوضح غراي- فإن عقيدة "اللااعتقاد" للملحدين الجدد تثبت أن أصولها متجذرة في الإيمان أكثر بكثير مما يدركون. فالملحدون الجدد لا يعلمون حتى أنهم لا يعلمون: إنهم يهدمون إلها من القش بنوه بأنفسهم ويعلنون النصر.