الإصلاح الفكري عند محمد إقبال.. ذكرى "الأب الروحي" وشاعر شبه القارة الهندية

من الشرق الأوسط إلى جنوب وشرق آسيا، أكد المثقفون الإصلاحيون الإسلاميون الحاجة إلى إعادة تفسير وتطبيق مبادئ ومُثل الإسلام في الزمن الحديث، ودعوا إلى صياغة ردود جديدة على تحديات الغرب وأسئلة الحياة الحديثة.

وفي شبه القارة الهندية كان العلّامة محمد إقبال -الذي ولد في سيالكوت إحدى مدن البنجاب الغربية في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 1877- رائد القرن العشرين في مشروع "الحداثة الإسلامية"، إذ كرس حياته للإصلاح الديني والتعليمي والاجتماعي وحتى السياسي، ودعا إلى "لاهوت" أو علم كلام جديد (علم التوحيد أو علم أصول الدين.. الذي يتناول الحِجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية)، وهي مساهمة جديدة وجريئة هدف منها إلى إعادة بناء الفكر الديني وتنشيط الأمة الإسلامية بعد خمسة قرون من السبات العقائدي نتيجة التقليد الأعمى.

شرح إقبال مواقفه الفكرية والفلسفية في "إعادة بناء الفكر الديني في الإسلام" عام 1934م، وهو مجلد يستند لست محاضرات ألقيت في مدارس بشبه القارة الهندية خلال الأعوام 1928-1929، داعيا إلى الالتزام بمقاصد الشريعة، ومعتبرا أن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- دعا لإلغاء الكهنوت والملكية الوراثية وشدد على دراسة التاريخ والطبيعة، بحسب الموسوعة البريطانية.

ودعا إقبال إلى الاجتهاد المعاصر، معتبرا أنه واجب على المجتمع المسلم في العصر الحالي، كما دعا لابتكار مؤسسات اجتماعية وسياسية جديدة، ونظرية للإجماع، وخلال الوقت الذي ألقى فيه هذه المحاضرات، بدأ إقبال العمل مع رابطة مسلمي عموم الهند أو العصبة الإسلامية في المؤتمر السنوي للرابطة عام 1930.

وفي أحد خطاباته ألقى إقبال بيانا شهيرا مفاده أن المسلمين في شمال غرب الهند يجب أن يطالبوا بدولة منفصلة، وهو الحلم الذي تحقق في دولة باكستان التي يحتفل مواطنوها بذكرى "الأب الروحي" لبلادهم كل عام.