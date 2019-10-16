وزارتان بلا ثقافة.. كاتب يمني ينتقد صمت اتحاد الأدباء والكتاب

حاوره/ صدام أبو مازن-صنعاء

قال الكاتب والمفكر اليمني عبد الباري طاهر إنه لا تبرير لصمت اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين تجاه الأحداث الجارية في البلاد، محملا قيادة الاتحاد -وهو أحد قياداته ورموزه النضالية- مسؤولية ما اعتبره "تغييب وتبهيت صوت الاتحاد".

وأشار عبد الباري طاهر في حوار مع الجزيرة نت أن القمع الفاحش يطال الحياة كلها في اليمن، ويمس الإنسان في أخص خصوصياته، لكن ذلك لا يبرر الصمت المميت لاتحاد الأدباء المؤسسة الريادية والوطنية التي كانت فاعلة ولها دور متميز ضد الفتن والحروب بين شطري اليمن قبل الالتئام، حيث أسس الأدباء لدولة الوحدة عبر تقديم النموذج الأدبي والفكري لليمن كله، وذلك قبل توقيع اتفاقية الوحدة اليمنية يوم 22 مايو/أيار 1990.

صوت المثقف

وعن غياب صوت المثقف اليمني المناهض للحرب والرافض أن يكون أداة وبوقا لأطراف الصراع، يشير طاهر إلى أن صوت المثقف ضعف وتراجع وخفت بشكل لافت، لكنه لم يغب تماما على حد قوله.

واستدرك قائلا إن صوت أزيز الرصاص وهدير المدافع وقصف الطيران يبهت صوت المدافع عن الحرية والحقيقة والحياة، فلا صوت يعلو فوق صوت المعركة.

لكنه أضاف أن صوت السلام والحق يتوارى تحت وطأة الحرب، ثم يسطع في لحظة ليطيح بكل جبروت وجرائم الحرب وزبانيتها.

المفكر عبد الباري طاهر يرى أنه لا مبرر لصمت اتحاد الأدباء والكتاب (الجزيرة)

جرائم ثقافية

وعبر المفكر طاهر عن أسفه لغياب التقييم والتوثيق المحايد والمستقل والنزيه لجرائم الحرب، لا سيما جرائم تدمير موروث اليمن وحضارته، حيث لم تسلم المدن القديمة والمتاحف والمعالم الأثرية اليمنية من التخريب والدمار تحت وطأة الحرب. واعتبر أنه جرى تهديم المنشآت والآثار والمدارس والمستشفيات والأسواق الشعبية والمزارع والمساجد، وقتلت الحرب وشردت آلاف الآلاف، وجرحت الملايين.

وقال بهذا الصدد إن كثيرين طالبوا بتشكيل لجنة دولية لرصد جرائم الحرب، على أن يتبنى المجلس الأعلى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الرصد، لكن هذه المطالبات لم تجد أذنا صاغية، لأن كل الأطراف المتصارعة -ومعها الدول الكبرى التي تسندها- ضالعون في هذه الجرائم.

غير أنه يؤكد أن "الحق لا يموت، وعندما تسكت المدافع سيرتفع صوت الشعب، وسيطرح أسئلة جرائم الحرب"، وفي مقدمتها جرائم تدمير وتشويه وطمس ملامح الثقافة والحضارة اليمنية.

وفي هذا السياق أشار المفكر طاهر إلى كتاب الباحثة بشرى المقطري "ماذا تركت وراءك؟ أصوات من بلاد الحرب المنسية" الذي يرصد النزر اليسير من هذه الجرائم، متناولا آثار حرب لا تمحى، ويبقى أثرها في أرواح اليمنيين وذاكرتهم طويلا.