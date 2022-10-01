"لا أستطيع تحمل الخطيئة".. مغنٍ روسي ينتحر للهروب من القتال في أوكرانيا

انتحر مغني الراب الروسي بيتونين، لتجنب التجنيد والقتال في الحرب الجارية في أوكرانيا، بعدما سجل مقطع فيديو مباشرا أخبر فيه جمهوره بقراره إنهاء حياته، حسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وظهر إيفان بيتونين (27 عاما) وهو مغني راب من كراسنودار جنوبي روسيا، واسمه الفني "ووكي"، في مقطع فيديو نشره على قناته في تطبيق تليغرام، وهو يقول إنه لا يريد أن "يحمل ذنب القتل". وتم في وقت لاحق حذف مقطع الفيديو، حسب موقع "أفيشا" الإلكتروني.

وأضاف المغني الراحل "لست مستعدا للقتل من أجل أي أفكار". وذكر موقع " 93 دوت رو" الإلكتروني أنه جرى العثور على جثمان الموسيقي بجوار مبنى متعدد الطوابق في كراسنودار.

Raper Ivan "Walkie" Petunin spáchal dnes v Krasnodaru sebevraždu, neboť odmítl jít vraždit na Ukrajinu. "Nemám právo vzít do ruky automat a jít střílet lidi." V písničce dole: "Máma mě vychovala tak, abych se nestyděl být v místnosti sám se sebou." pic.twitter.com/ua5qT5d55S — Stary Blazen (@StaryBlazen) September 30, 2022

وقال بيتونين إنه حصل على إعفاء من التجنيد بسبب مشاكل نفسية، غير أنه خشي أن يشمل قرار التعبئة الجزئية -الذي أعلنته السلطات الروسية- جميع الرجال في سن التجنيد.

وكان بيتونين طرح ألبوما جديدا -أمس الجمعة- حمل اسم "ووك أوت بوي 3″، وطلب من جمهوره الاستماع له ولأغانيه السابقة لفهمه بشكل أفضل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر، يوم 21 من سبتمبر/أيلول المنصرم، بـ"تعبئة جزئية"، باستدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط.