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محمد راسم.. لماذا يحتفل غوغل بفنان المنمنمات الجزائري؟

يصف النقاد أعمال محمد راسم بالدقة والصبر، وكذلك بالشاعرية والحس الجمالي في التعبير.

يعتبر محمد راسم من أهم وأكبر فناني المنمنمات في القرن العشرين (مواقع التواصل)
يعتبر محمد راسم من أهم وأكبر فناني المنمنمات في القرن العشرين (مواقع التواصل)
24/6/2021-|آخر تحديث: 24/6/202108:45 AM (مكة المكرمة)

احتفل عملاق محركات البحث غوغل (Google) اليوم بذكرى ميلاد الفنان الجزائري محمد راسم الذي يعد من أشهر الرسامين الجزائريين ويعتبره النقاد ممن أحييوا فن المنمنمات المعني بالزخرفة.

ووضع غوغل على صفحته الرئيسية رسما يظهر الفنان الراحل وهو ممسك بريشته، في إطار لوحة مرسومة على طريقة المنمنمات.

وولد محمد راسم يوم 24 يونيو/حزيران 1869 في حي القصبة بالجزائر العاصمة الجزائرية، لعائلة عريقة لها باع في الفن التشكيلي.

وضع غوغل على رأس صفحته الرئيسية رسما يظهر الفنان الراحل وهم ممسك بريشته

يصف النقاد أعمال محمد راسم بالدقة والصبر، وكذلك بالشاعرية والحس الجمالي في التعبير، إضافة إلى حسن اختيار الألوان. ويعتبر من أهم وأكبر فناني المنمنمات في القرن العشرين.

عمل راسم لمدة طويلة مدرسا في معهد الفنون الجميلة، وجُمعت منمنماته في عدة مؤلفات، منها الحياة الإسلامية في الماضي، كما وضع راسم أسس مدرسة المنمنمات الجزائرية، وكان له فضل في تكوين العديد من أجيال التلاميذ الحاملين لفنه الذين حافظوا على هذا الفن وأثروه.

وبعد حصول راسم على الجائزة الفنية الكبرى للجزائر عام 1933 إضافة إلى وسام المستشرقين، عرضت أعماله في أنحاء العالم كافة، وله أعمال عدة في متاحف ذات شهرة عالمية.

توفي الفنان محمد راسم وزوجته في مدينة الأبيار عام 1975 عن عمر ناهز 79 عاما في ظروف غامضة لم تُعرف أسبابها حتى الآن، وفق ما تنقل موسوعة ويكيبيديا.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية + ويكيبيديا

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