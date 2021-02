حقيقة مشاهد أحمد مكي في "الاختيار 2".. فض رابعة أم حصار كرداسة؟

أثار ظهور الممثل المصري، أحمد مكي، ضمن مشاهد تصوير الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ روج البعض بأن المسلسل يتناول مشاهد "فض اعتصام رابعة" في 2013.

وتزامنا مع انتشار صور مكي مرتديا ملابس القوات الخاصة، ظهر وسم مكي_عميل_العسكر، يصاحبه توقعات من الجمهور حول القصة، التي سيتناولها المسلسل هذا العام، بين تيار داعم لعرض عمل درامي لتبرئة النظام المصري من تهمة قتل المعتصمين في ميدان رابعة العدوية، وآخر غاضب من مشاركة مكي الفنان المحبوب جماهيريا في عمل يجدد أحزان أسر ضحايا فض الاعتصام.

#مكي_عميل_العسكر I never expected you to play this role pic.twitter.com/AO4GJMDQF0

— مصري أصيل (@OsamaAOthman1) February 1, 2021