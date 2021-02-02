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حقيقة مشاهد أحمد مكي في "الاختيار 2".. فض رابعة أم حصار كرداسة؟

الفنان المصري أحمد مكي بطل مسلسل "الاختيار 2" (الأوروبية)
الفنان المصري أحمد مكي بطل مسلسل "الاختيار 2" (الأوروبية)
2/2/2021

أثار ظهور الممثل المصري، أحمد مكي، ضمن مشاهد تصوير الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ روج البعض بأن المسلسل يتناول مشاهد "فض اعتصام رابعة" في 2013.

وتزامنا مع انتشار صور مكي مرتديا ملابس القوات الخاصة، ظهر وسم مكي_عميل_العسكر، يصاحبه توقعات من الجمهور حول القصة، التي سيتناولها المسلسل هذا العام، بين تيار داعم لعرض عمل درامي لتبرئة النظام المصري من تهمة قتل المعتصمين في ميدان رابعة العدوية، وآخر غاضب من مشاركة مكي الفنان المحبوب جماهيريا في عمل يجدد أحزان أسر ضحايا فض الاعتصام.

مكي ضابط منشق عن 30 يونيو/حزيران

ووفق الصور المتداولة، فإن الفنان أحمد مكي شارك في تصوير مشاهده الخاصة بواقعة قسم شرطة "كرداسة" بالمسلسل، التي أسفرت عن مقتل 13 من الضباط وأمناء الشرطة والجنود في أغسطس/آب 2013.

ويجسد مكي في المشهد المتداول شخصية ضابط من المشاركين في حصار "كرداسة"، بعد واقعة الهجوم على مركز الشرطة من المسلحين، ووفق مصادر، فإنه سينضم إلى الجماعات المسلحة خلال أحداث المسلسل.

ودور مكي في المسلسل هو المعادل للشخصية، التي قدمها الممثل أحمد العوضي في الجزء الأول من "الاختيار" في رمضان العام الماضي، والذي قدم شخصية الضابط المنشق أيضا، والذي يتم تجنيده من الجماعات المسلحة في سيناء.

وخلال الفترة المقبلة يقوم المخرج بيتر ميمي والمؤلف هاني سرحان بتصوير المشاهد الخاصة بفض رابعة، والتي يستعرضها المسلسل أيضا ضمن أحداث الجزء الجديد.

غضب جماهيري

وقد أثارت مشاركة مكي غضب رواد منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما مع توقع البعض أن يقوم المسلسل بتغيير الوقائع التاريخية والإنسانية المتعلقة بمذبحة رابعة العدوية.

 

استعادة النجاح

وقد تم اختيار مكي للشخصية؛ لما يتمتع به من بنيه جسدية مناسبة، إذ خضع مؤخرا لتدريبات مكثفة، خاصة أن آخر مشاركة له كانت منذ 3 سنوات بمسلسل "خلصانة بشياكة" مع المخرج هشام فتحي.

وكان مكي قد بدأ في التراجع فنيا، فشارك وقتها مع هشام ماجد وشيكو لاستعادة نجوميته؛ لكن المسلسل وقتها لم يحقق النجاح المتوقع، وهو ما جعله يتخلى عن اللون الكوميدي، الذي اشتهر به، ووافق على تقديم شخصية الضابط في الاختيار بعد أن تم ترشيحه من شركة "سينرجي".

ووقع اختيار القائمين على العمل على كريم عبد العزيز في دور البطولة، ويشاركه أحمد مكي وإياد نصار وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكرعبد اللطيف ورياض الخولي، إلى جانب العديد من ضيوف الشرف.

المصدر : الجزيرة

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