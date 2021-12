في الشهر الماضي ودع رواد السينما النجم الشهير دانيال كريغ في دور جيمس بوند، بعد مهام متواصلة أمتعت الملايين على مدار 15 عاما، ثم بدأت عملية البحث عن وجه جديد للسلسلة الشهيرة.

ووفقا لباميلا عبدي رئيسة مجموعة "إم جي إم" (MGM) والمنتجة والمديرة التنفيذية المخضرمة للأفلام، فإن "التفكير في ممثلين يخلفون بوند مفتوح على مصراعيه"، موضحة أن الشركة أجرت محادثات أولية مبكرة جدا مع عدد من النجوم، وفقا لما قالته لصحيفة "هوليود ريبورتر" (Hollywood Reporter).

ولم يستبعد النقاد أن يكون من يخلف بوند مختلفا من حيث المظهر عن الشكل التقليدي للشخصية، فقد يأتي ممثل ملون أو امرأة لتجسيد الشخصية بأبعاد جديدة.

وفي هذا السياق، يطرح بعض النقاد والمتابعين عددا من النجوم المرشحين لخلافة كريغ، نستعرض منهم الأسماء التالية:

هنري غولدنغ

يجد هنري غولدنغ نفسه من بين العديد من الأسماء الكبيرة التي تم طرحها مؤخرا خلال محادثات أولية عن الممثل الذي قد يأتي مكملا لسلسلة جيمس بوند.

عندما تحدث غولدنغ إلى محطة راديو تايمز أبدى الممثل ذو الأصول الآسيوية حماسة لإمكانية تمثيل الدور، طارحا فكرة التنوع العرقي في تجسيد شخصية أسطورية على الشاشات، معتبرا أن هذا المعيار قد يكون أحد العناصر المساهمة في اختيار الممثل، وهو ما يرفع أسهمه كبديل محتمل، خاصة أنه ممن حققوا نجاحات في الآونة الأخيرة.

وتابع الممثل البالغ من العمر 34 عاما "أعتقد أنهم سيختارون الشخص المناسب للدور، سواء كان ممثلا من أصل أفريقي أو آسيوي أو لاتيني أو مختلط، أي ممثل طالما لديه السمات التي تمكنه من الظهور بشكل مقبول على الشاشة".

هنري كافيل

يعد هنري كافيل من بين النجوم الأكثر ترجيحا في أخذ مكان بوند، وفق ما ذكر الصحفي والناقد مكالوم كرمليش الذي قال إن الأعين تحوم حول بطل سوبر مان، حيث تتوالى الأخبار المتعلقة بترشيحه للدور.

ولم يغفل كافيل إعطاء الزخم حول ذلك، حيث قال "بالتأكيد في حالة عرض الدور عليّ سأقبل، على حد علمي إن ثمة أحاديث مبكرة تجري الآن، لكن لم يتم طرح قائمة أولية معلنة للمرشحين للدور".

وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها كافيل عن رغبته الحذرة في أن يصبح جيمس بوند، ففي وقت سابق قال لصحيفة هوليود ريبورتر "أعتقد أنه سيكون من المثير للغاية إجراء محادثة مع المنتجين".

وأضاف "في عالم مثالي لن أضطر أبدا إلى رفض أي شيء، لا شيء بعيد، إنه لشرف كبير أن أكون جزءا من محادثة كتلك".

جوناثان ميجورز

طرح اسم جوناثان ميجورز بشكل خافت ليكون بديلا لبوند، وثار اسمه أكثر خلال حوار لمجلة "فوغ" (Vogue) مع المغنية الشهيرة أديل الشهر الماضي، والتي قالت إنها تشعر بإمكانات واعدة لميجورز ليكون بديلا جيدا للعميل 007.

وجوناثان ميجورز ممثل أميركي، صعد إلى الصدارة بعد أن لعب دور البطولة في الفيلم الطويل المستقل "الرجل الأسود الأخير في سان فرانسيسكو" (The Last Black Man in San Francisco) في عام 2020.

دوين جونسون

لم يغفل بعض النقاد ورواد مواقع التواصل الاجتماعي طرح أحد أكثر الأسماء ظهورا في السنوات الماضية وهو الممثل الأميركي دوين جونسون.

ألقى نجم الحركة بنفسه كبديل على الطاولة لبوند عندما قال في حوار تلفزيوني "أود أن أسير على خطاه، وأن أكون بوند التالي، لا أريد أن أكون شريرا، يجب أن أكون بوند".

ودوين جونسون المعروف باسم "الصخرة" هو ممثل ورجل أعمال ومصارع محترف سابق، حققت أفلامه أكثر من 3.5 مليارات دولار في أميركا الشمالية وأكثر من 10.5 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم، مما يجعله أحد الممثلين الأعلى دخلا والأعلى أجرا في العالم.

إدريس ألبا

يأتي ألبا من ضمن الأسماء الأولى المرشحة لخلافة جيمس بوند رغم أنه أبدى في أحد اللقاءات عدم اهتمامه بلعب دوره، فعندما سئل من قبل العديد من المنصات الإعلامية عما إذا كان سيرث عباءة 007 أجاب "لا، لن أكون جيمس بوند".

ومع ذلك، أضاف ألبا أن رفضه ليس مطلقا، فمن الممكن أن يجسد الدور في مرحلة لاحقة من حياته المهنية، ذاكرا "من منا ينكر روعة الحصول على دور البطولة لجيمس بوند الأسمر؟".

توم هاردي

كشفت عدة تقارير صحفية عن احتمال كبير لأن يجسد توم هاردي بطولة فيلم بوند القادم بالنظر لما لإمكانيات الممثل الواعدة في تجسيد الشخصيات بشكل احترافي كبير.

وتفتح رحلة صعود هاردي خلال 20 سنة طرقا عدة أمامه، لأنه من أبرز من يمكنه تجسيد الشخصيات الجديدة والغريبة، فمشواره‏ ينبئ عن ذلك منذ أول ظهور سينمائي له والذي كان في الفيلم الحربي "سقوط الصقر الأسود" (Black Hawk Down) مرورا بتجاربه الأكثر نجاحا مثل "نهوض فارس الظلام" (The Dark Knight Rises)، و"ماكس المجنون.. طريق الغضب" (Mad Max.. Fury Road)، وأخيرا "السم" (Venom).