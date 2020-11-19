مناورة الملكة.. على رقعة الشطرنج صُنع أفضل مسلسل عن عالم العبقرية في 2020

ميلودراما متقنة عن مباريات لعبة الشطرنج، تدور أحداثه في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، المسلسل القصير "مناورة الملكة" (The Queen’s Gambit)، الذي تم إصداره في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، من خلال 7 حلقات مشوقة، يسرد قصة خيالية عن معجزة الشطرنج إليزابيث "بيث هارمون".

الفيلم مستوحى من رواية والتر تيفيس عام 1983، والتي تحمل الاسم نفسه، إنه مزيج من العبقرية والموهبة وقسوة لعبة الشطرنج في عالم ذكوري من خلال أحداث قاسية للاستمرار في الحياة.

تقتحم جوي عالم الرجال من خلال عبقريتها في لعبة الشطرنج (مواقع التواصل الاجتماعي)

قصة الفيلم

بيث هي ابنة لأم تعاني من أمراض نفسية وتعيش حياة شاقة، تبدأ رحلة بيث وحدها حينما تقرر الأم الانتحار في حادث بالسيارة أثناء وجود بيث معها، تنتقل بيث بعدها لدار أيتام، تكون السبب في نجاحها ومشاكلها مع الإدمان أيضا، حيث كانوا يقدمون للأطفال أدوية مهدئة تسبب الإدمان، تكتشف حبها للعبة الشطرنج عندما ترى عاملا بالمدرسة يلعب وحده، وتطلب منه أن يعلمها اللعبة، وتساعدها الحبوب المهدئة في رؤية خيالات لرقعة الشطرنج عندما تأخذها بجرعة كبيرة.

لن يمر وقت طويل حتى تستطيع تعلم اللعبة بمهارة، وهنا يقرر العامل تعريفها بأحد العاملين في نادي ألعاب الشطرنج، وتذهب معه لتنافس محترفي الشطرنج، وتحقق فوزا كبيرا، يتم تبني بيث من أم وأب غائب عن المنزل، لتلتحق بعدها بالمدرسة، وتحاول التأقلم مع بيئتها الجديدة؛ لكنها لا تستطيع الاندماج معهم.

ومن هناك تقرر بيث التركيز فيما تستطيع الاندماج فيه والاشتراك في مباريات الشطرنج، وتنتقل من نجاح لنجاح في عالم الشطرنج، الذي يهيمن عليه الرجال، وعلى الرغم من النكسات، التي تمر بها بسبب إدمان المهدئات والكحول تستطيع أن تتخطى هذه الفترة بمساعدة أصدقائها في نادي الشطرنج، وصديقتها من دار الأيتام وتعود إلى سابق عهدها.

الصورة الأعمق

السبب الحقيقي وراء جاذبية المسلسل هو تركيزه على واحدة من أقدم وأشهر الألعاب في العالم، وإظهار صورة غير نمطية عن اللعبة، حيث ظهرت اللعبة الكلاسيكية المملة بشكل جديدة مليء بالإثارة، مع وضع حركات مدروسة بدقة ومباريات حقيقية، حتى التي لم تظهر على الشاشة بشكل كامل، خرج المسلسل بحبكة قوية مبهرة حتى بالنسبة لأقوى لاعبي الشطرنج في العالم. جميع الحركات المذكورة في المسلسل موضوعة من قبل الخبير بروس باندولفيني، كما تم تدريب الممثلين المبتدئين في الشطرنج على اللعب.

قوة المرأة

وعلى ذكر الصور غير النمطية في المسلسل ظهرت المرأة بصورة غير معتادة تماما خاصة بالنسبة للفترة التي تدور فيها أحداث المسلسل، حيث كان دور المرأة يتوقف على الرعاية المنزلية والزواج، وكانت بيث لا تهتم كثيرا بهذا الجانب، ولا تفضل تجمعات الفتيات والأحاديث الفارغة، فاهتمت بالقراءة ولعبة الشطرنج.

وعلى عكس جميع الصور التي تظهر بها المرأة الذكية، حيث تكون عادة لا تتمتع بصفات جمالية ولا تهتم بمظهرها، كانت بيث شخصية تتمتع بجمال مبهر، وتهتم بالأزياء وبمظهرها الخارجي، ودخلت عالم الشطرنج الذكوري بدون تردد أو خوف.

أسباب النجاح

ربما تتساءل أين رأيت أمثال أنيا تايلور جوي وبيل كامب ومارييل هيلر من قبل. الحقيقة هي أن فريق "مناورة الملكة" يتكون من أفضل الممثلين والنجوم الصاعدين في هوليود.

هناك عدد قليل من الأسماء الشابة في هوليود تألقت أسماؤهم في عام 2020 منهم الأرجنتينية أنيا تايلور، على الرغم من أنه ليس دورها الأول، فقد قدمت العديد من الأعمال ظهرت في دور قيادي في فيلم الرعب "الرجال إكس" (X-Men) و"المتحولون الجدد" (The New Mutants)، وكانت تعمل في البداية كعارضة أزياء، وتحولت إلى ممثلة في عدة أعمال، ثم قفزت إلى العالمية في 2020 بعد المشاركة في مسلسل "مناورة الملكة" مع نتفليكس.

بيل كامب (السيد شيبيل)، الذي ظهر بدور مدرب شطرنج، لديه القدرة على الذوبان في الشخصية، حتى ينفصل المشاهد تماما عن كامب، ويتوحد مع الشخصية الدرامية التي يقدمها.

أما هن مارييل هيلر (ألما ويتلي)، واحدة من أكثر الشخصيات المحبطة والممتعة بشكل غريب في المسلسل، تضفي عمقا على القصة، وتعمل كواحدة من الداعمين الوحيدين في حياة بيث المبكرة، ظهرت في عدد قليل من الأفلام، ستتعرف على الأعمال التي أخرجتها على مر السنين أكثر مما قد تتعرف على وجهها. منها "يوم جميل في الجوار" (A Beautiful Day in the Neighborhood).

هل لاحظت الشبه بعد كل هذه السنين لهاري ميلينغ، ذلك الطفل البدين الذي قدم دور دودلي دورسلي في أفلام هاري بوتر؛ لكن وجوده في هذا العمل قدم حجة قوية بأن ميلينغ هو أكثر من مجرد ابن عم هاري البغيض والمدلل.

ومن الشخصيات التي لن تنساها توماس برودي سانجستر (بيني واتس) منذ أن يظهر لأول مرة في الفيلم، ستعلق بذاكرتك كشاب غير تقليدي شديد الذكاء معتد بنفسه بعد مسيرته الناجحة في عالم الشطرنج، يعد ظهوره في مسلسل نتفليكس الصغير هو الأحدث في سلسلة طويلة من العروض الرائعة.