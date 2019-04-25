شاهد.. طبول العالم تدق في القاهرة

حسن المصري-القاهرة

لا صوت يعلو على صوت الطبول في شارع المعز لدين الله الفاطمي بوسط العاصمة المصرية القاهرة، فعلى مدار أسبوع كامل تجتمع عشرات الفرق الموسيقية للمشاركة في فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الطبول الدولي.



أجواء من البهجة والحماس تهيمن على ساحة المهرجان، وبإيقاعات متباينة تتوافق مع طبيعة الفلكلور والثقافة الموسيقية الخاصة بكل بلد يثير ضرب الطبول حماس مئات المواطنين وعشرات السياح الذين توافدوا على المهرجان للتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة في استخدام الطبول، إحدى أقدم الأدوات الموسيقية وأكثرها انتشار حول العالم.

ويُشارك في المهرجان أكثر من عشرين فرقة تمثل ثقافات الشعوب في دول مختلفة مثل السعودية والصين وبولندا وكولومبيا وغينيا والهند وأرمينيا وسريلانكا وفلسطين والكونغو واليونان والأردن والمكسيك وغانا وإندونيسيا وجنوب السودان، بالإضافة إلى مصر.

وتجري فعاليات المهرجان في ثمانية أماكن بالقاهرة، أبرزها قلعة صلاح الدين الأثرية، ومسرح صحن القبو بقبة الغوري، وشارع المعز لدين الله الفاطمي، ومركز الطفل للحضارة والإبداع، ومتحف الطفل، وحديقة الحرية بالجزيرة، ومسرح ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، والحديقة الدولية بحي مدينة نصر، إلى جانب حديقة حي شرق شبرا الخيمة.