"عار عليكم".. محتجون يستقبلون بايدن وضيوفه بعشاء مراسلي البيت الأبيض

يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن إلقاء خطاب في وقت لاحق اليوم خلال حفل العشاء السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض، وسط مظاهرات احتجاجا على دعمه القوي للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وتجمع محتجون يحملون لافتات ويرددون هتافات عن مقتل الصحفيين في غزة أمام فندق واشنطن هيلتون، مكان إقامة الحفل السنوي. وحث مئات المحتجين الصحفيين على مقاطعة الحفل وهتفوا ضد مسؤولي الإدارة الأميركية عند وصولهم للمكان.

وردد المحتجون عبارة "عار عليكم"، وافترش عدد منهم الشارع أمام المدعوين، في إشارة إلى ضحايا حرب إسرائيل المستمرة على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر.

وتجنب بايدن الحشد الكبير من المحتجين عند المدخل الأمامي للفندق ودخل عبر المدخل الخلفي، حيث استقبله عدد أقل من المحتجين المطالبين بوقف إطلاق النار.

Moments ago: “Shame on you chants” against Joe Biden erupt outside the White House Correspondents Dinner. WATCH pic.twitter.com/UyMR1GwmZg

— Simon Ateba (@simonateba) April 28, 2024